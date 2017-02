13.02.2017 19:18:29

Şehit kızından yürek yakan paylaşım

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen ve memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde toprağa verilen 40 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün kızı Miraç Güngör'ün babasının ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştığı yazı yürekleri dağladı.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'la girilen çatışmada şehit düşmesinin ardından Denizli'de bugün düzenlenen törenle toprağa verilen şehit Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün üç kızından olan Miraç Güngör'ün babasının ardından sosyal medya hebasından paylaştığı yazı yürekleri burktu. 15 yaşındaki Miraç Güngör, sosyal medya hebasından dün Çardak Havalimanı'nda yapılan törende babasının al bayrağa sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşındığı bir fotoğraf paylaştı. Miraç paylaşımında, "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum. Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Sanki her şey bir kabustan ibaret, senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı" ifadelerine yer verdi."BABA CANIN ÇOK MU YANDI, ÇOK MU CAN ÇEKİŞTİN?"Şehidin en büyük kızı olan lise öğrencisi Miraç, babasına şöyle seslendi:"Niye bu kadar erken, isyan etmek istemiyorum ama ülkede bu kadar şerefsiz varken niye sen. Benim artık koşulsuz şartsız güvenebileceğim bir erkek yok hayatımda. Ya da kapı gibi babam var bana bir şey olmaz diyemeyeceğim. O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek istiyorum. Yarın göreceğim, yüzünde bir şey yokmuş öyle diyorlar. Baba çok mu yandı canın, çok mu can çekiştin.""AÇMAYACAĞINI BİLDİĞİM TELEFONU ARADIM, GÖRMEYECEĞİNİ BİLDİĞİM BİR SÜRÜ MESAJ ATTIM"Şehit babasına son kez seslenen Miraç, "Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor sanki, yine arayacağım, yeni paylaştığım fotoğrafa laf edeceksin, yaptığım makyaja, giydiğim kıyafete huysuzlanacaksın. Yine telefonla çok oynamama kızacaksın. Baba umarım kalbini kıran bir söz söylememişimdir. Seni çok seviyorum biliyorsun demi, çok seviyoruz. Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum. O kağıdı mezarına mı bıraksam yoksa bende mi kalsa bilmiyorum. Hayalim gelince boynuna atlayıp vermekti. Olmadı. Ve hakkını yiyenlerin vicdanını rahatlatmak için yapmacık üzüntüleri ayrı bir olay. Bunun öbür dünyası var baba üzme kendini. Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne belki sesim sana ulaşır diye. Biricik kızın" dedi.(Medeni Topaloğlu /İHA)