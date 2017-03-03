03.03.2017 11:13:49

Şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirecekler

Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, şehit olan Derik Kaymakamı Safitürk'ün, Mardinli çocukları Trabzonspor maçına getirme hayalini gerçekleştirecek- Mardin'den gelecek olan yaklaşık 50 öğrenci nisan ayı içerisinde Trabzonspor'un bir maçını Trabzon'da izleyecek- Mardin Trabzonspor Taraftarları Derneği Başkanı Aydın:- 'Bu kardeşlik köprüleriyle kardeşlerin birbirine dokunmasıyla bu terör ol

SEYİT AHMET EKSİK - Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Mardinli çocukları Trabzonspor maçına getirme hayali gerçekleşecek.

Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, şehit kaymakam Safitürk'ün, Mardinli çocukları bordo-mavili takımın maçına getirme hayalini gerçekleştirmek için Trabzon'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin 2010 yılında kurulduğunu ve 3 bin 522 üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Mardin merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerde de faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Aydın, 10 Kasım'da şehit edilen kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek, "Derneğimizi ziyarete geldiğinde Trabzonspor için ne yapabiliriz diye konuşurken, 'Derik'ten bir otobüs öğrenci göndereceğim, organizasyonunu da ben yapacağım' dedi. Ona kısmet nasip olmadı. Şehit oldu." dedi.

Safitürk'ten sonra Derik'e atanan Gümüşhane Torul Kaymakamı Hakan Kafkas ile konuyu görüştüklerini anlatan Aydın, "Kendileri de bunu şehit kaymakamımızın bir vasiyeti olarak gördü. Organizasyonu siz yapın gereken tüm desteği vereceğim dedi. Bunun için Trabzon'a geldim." diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile görüştüğüne değinen Aydın, "Yaklaşık 50 öğrenci getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle nisan ayında oynanacak bir Trabzonspor maçına öğrencileri getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin ve Trabzon arasında 2015'ten beri sürdürülen ve Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin de öncülüğünü yaptığı bir "Kardeşlik Köprüsü Projesi" olduğuna değinen Aydın, Trabzon'da Mardin tanıtım günleri ve Mardin'de de Trabzon tanıtım günleri yapmak istediklerini dile getirdi.





- "Gençlerimizin sporla anılmasını istiyoruz terörle değil"





Bu tür organizasyonlara bölge halkının ihtiyacı olduğuna değinen İbrahim Aydın, terör olaylarının en çok doğu halkını mağdur ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece Mardin için değil Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hakkari ve Şırnak için bu kardeşlik köprüleriyle kardeşlerin birbirine dokunmasıyla terör olaylarının özellikle belinin kırılmasında en büyük aracı olacağına inanıyorum. Bölge insanı terör olaylarından mağdur. Çok büyük zararlar gördüler, artık insanımız bu tür olayları görmek istemiyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey her gün bölgede. Gerçekten, bölge insanına dokunuyor. Bu da bölge insanına hem cesaret veriyor hem de önümüzdeki günler için büyük umut oluyor. Gençlerimizin sporla anılmasını istiyoruz terörle değil. Faaliyetlerimizi spora kardeşliğe döndürmek istiyoruz."



