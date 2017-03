03.03.2017 19:56:55

Şehit Kaymakam Safitürk Ortaokulu'nun açılışında ailesi gözyaşlarına boğuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün adı verilen okulu açarken, şehidin ablası ve çocukları gözyaşlarına hakim olmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün adı verilen okulu açarken, şehidin ablası ve çocukları gözyaşlarına hakim olmadı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Ortaokulu açılışını gerçekleştirdi. Okul girişinde bir öğrencinin taktim ettiğini çiçeği alan Bakan Soylu, alana kadar sağlı sollu ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrencileri tek tek öptü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından davetlilere seslenen Bakan Soylu, ata toprağı, ismini zikrettiğinde gönlünün titrediği bir yerde olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Ertuğrul Gazinin, Orhan Gani'nin, Osman Gazi'nin ve bu devletimizin kurucu babaları bulunduğu bu toprakta bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. 16 derslik gördüğüm kadarıyla ve az önce kıymetli valimizin bana ilettiğiyle toplantı salonu, bilgisayar ve fen laboratuvarı, resim, müzik atölyeleri, spor salonu bulunan bu güzel eserin bu güzel okulun açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi."Bu binaya ismini veren Muhammed Fatih Safitürk kardeşimiz hep var olacak"Bakan Soylu konuşmasında Fetih Sekin'i, Ömer Halisdemir'i doğal olarak bütün millet olarak şehadetlerinden sonra çok daha iyi tanıdıklarını belirterek, "Şimdi size şunu söylemek istiyorum bu evlatlarımız bu kardeşlerimiz şimdi bu okulda okuyacaklar ve yarına hazır olacaklar. Bu güzel çocuklar bu gençler onların önünde güzel rol modelleri var. Bu memleketin hürriyeti için bayrak için bu ülkeyi istila etmeye çalışanlar için canını hiçbir şey düşünmeden sevdiği annesini, eşini, çocuklarını gözü arkada kalmadan illa vatanım, vatanım diyerek şehit olan bu evlatlarımızın her birisi bu vatan için neler yapılabileceğini bize şehadetleriyle beraber ortaya koymuşlardır. Bu binaya ismini veren Muhammed Fatih Safitürk kardeşimiz hep var olacak. Sizi bilemem ama bu beni kendi adıma çok heyecanlandırıyor. Mutlu ediyor. İnşallah geleceğe ait bu tahminlerimde yanılmayacağıma inanıyorum. İnşallah bu bina güzel insanlar, güzel hatıralar bu vatan için hayırlı fikirler, hayırlı neticeler üretir. Duamız budur, beklentimiz elbette ki budur" dedi."Muhammed Fatih'in şehadetinin bizlere öğrettiği çok şey vardır"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasetçi olarak çeşitli törenlere, bu tip çeşitli açılışlara katıldığını söyledi. Bir çok şehidin vatan evladının hakkında konuşmalar yapmak onları tazimle anmak onların önünde saygıyla eğilmek ve onlarla ilgili o güzel ve anlamlı deyimleri ortaya koymak durumunda kaldıklarını anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Bu evlatlarımızın hepsi pırıl pırıl. Hepsi güzel insanlardı. Bizde bu konuşmaları bir taraftan hüzünle bir annenin bir babanın bir kardeşin bir evladın o şehidimize gönlünün yandığı hüzünle birlikte ama gururla inanarak yaptık. Bir askerimiz bir polisimiz şehit olur. Kendisini o zaman tanırız. Kahramanlığını, insanlığını o zaman görürüz. Bu memleketin hürriyeti için bayrak için bu ülkeyi istila etmeye çalışanlar için canını hiçbir şey düşünmeden sevdiği annesini, eşini, çocuklarını gözü arkada kalmadan illa vatanım, vatanım diyerek şehit olan bu evlatlarımızın her birisi bu vatan için neler yapılabileceğini bize şehadetleriyle beraber ortaya koymuşlardır. Bu unutulmaz bir şeydir. Bugün bu güzel binaya adını verdiğimiz Muhammed Safitürk kardeşimizin benim için bu açıdan çok farklı özelliği var. Şehadetinden kısa bir süre önce kıymetli kaymakamımızla yapmış olduğumuz toplantıda kendisiyle tanışmış ve sohbet etme o heyecanını o sevgisini fotoğraflarda gördüğümüz o güzel gülüşünü görmek imkanı bulmuştum. Şehadetinden sonrasında Mardin Gerik ilçesine gittim. Yaptığı hizmetleri, yolları, çocuk parklarını, okulları da ziyaret ettim. İnsanların, çocukların onu nasıl sevdiğini şehadetinin yarattığı üzüntüsüyle gördüm. Ailesini tanıdım. Muhammed Fatih'in gencecik evladını haince bir saldırıya terör kurbanı vermiş bir babanın bir ailenin olabilecek en metanetli ama en metanetli halini gördüm. Bütün ülke hepimiz bütün millet gördü. Muhammed Fatih'in şehadetinin bizlere öğrettiği çok şey vardır.""Bu binadan doktorlar yetişecek, bu binadan mühendisler yetişecek"Bakan Soylu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey sürekli aynı sözü gelecek nesillere belki de büyük bir edep timsali olarak söylemektedir. 'Biz efendi olmaya değil, biz hizmetkar olmaya geldik' sözüyle işte milletimizin önünde bu anlayışla beraber duruyoruz. Bu binadan doktorlar yetişecek, bu binadan mühendisler yetişecek. Bu binadan hemşireler, bu binadan öğretmenler yetişecek. Ama bu binadan en önemlisi ne biliyor musunuz? Annesini bilen, babasını bilen, atasını bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen bu toprakların ve bu insanların ahlakını bilen ve ifade etmek istiyorum ki. Geleceğini ve geçmişini bilen ve bu konudan sapmayan bütün dünya bugün insanlık bunalımı geçirirken Anadolu medeniyetinden bütün dünyaya 'Biz insanız, biz insanız, biz insanız' diye haykıran evlatlarımız yetişecek. Bu binadan Allah nasip edecek Cumhurbaşkanları, bu binadan Başbakanlar yetişecek" dedi."Sevgili çocuklar Recep Tayyip Erdoğan amcanız Avrasya'yı yaptı"Konuşmasının sonunda okul bahçesindeki çocuklara seslenen Bakan Soylu, "Bu ülkeyi, bu cennet vatanı huzurunu ortadan kaldırmaya çalışan hainler buna imkan vermemeye çalıştılar. Devlet bugünde orada var. Milletimizin duası bugünde orada var. Muhammed Fatih Safitürk'te bu memleketin yiğit evladı olarak şu gönlümüzde, şu kalbimizde, milyonlarca insanın yüreğinde var yüreğinde. Sevgili çocuklar Recep Tayyip Erdoğan amcanız Avrasya'yı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan amcanız bu ülkede 3'üncü boğaz köprüsünü, bölünmüş yolları yaptı. Recep Tayyip Erdoğan amcanız bizim acaba bu ülkede olacak mı diye baktığımız Avrupa'da Dünya'da bizi kıskandıran ama sizin özgüveninizle yetişmenizi sağladığı Marmaray'ı yaptı, Avrasya'yı yaptı. Hem de denizin onlarca metre altından bunları yaptı. 81 ile üniversite yaptı. Bu ülkede şehir hastaneleri, bu ülkede bana da el atan yok mu diye bekleşen insanlara devletin merhametini ve şefkatini ortaya koyan bir anlayışı gerçekleştirdi. Bu çok net ve açıktır. Şu ay yıldızlı bayrağı nasıl elinizde tutuyorsanız bu güzel bayrağı bu hizmet bayrağını bu memlekete bu topraklara sadakat bayrağını ondan daha ötelere götürmek her birinizin vazifesi ve görevidir. Bu okulda onun en önemli kaynaklarından birisini teşkil edecektir. Bana bu konuda söz veriyor musunuz" dedi. Öğrencilerde hep bir ağızdan "Söz" diyerek karşılık verdi.Konuşmaların ardından Bakan Soylu çocuklarla birlikte törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı AK Partili Selim Yağcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile okulunun açılış kurdelesini kesti.Gözyaşlarını tutamadılarOkulu kesen Bakan Soylu, bina girişindeki Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ü anlatan ve resminin bulunduğu alanın açılışı yaptı. Bu esnada Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün ablası Zeynep Bakırkaya eşi Bilal Bakırkaya, çocukları Mücahit ile Ali Tayyip de katıldı. Abla ve çocukları bu esnada gözyaşlarına hakim olamazken, Bakan Soylu aileye sarılarak teselli etti.Bakan Soylu, son olarak 5-A sınıfı ziyaret ederek, öğrencilere tek, tek büyüyünce ne olacaklarını sordu. Ardından öğrencilere hediye dağıtan Bakan Soylu, öğretmenler odasında bir süre öğretmenlerle sohbet etti.