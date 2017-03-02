02.03.2017 16:50:51

Şehit İsmail Yavuz doğum gününde anıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Temmuz 2015 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz, doğum gününde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Temmuz 2015 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz, doğum gününde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.Şehit İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu tarafından şehitleri anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıfat Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Nevzat Aydın ile Şehit İsmail Yavuz'un eşi Birsen Yavuz ve çocukları Mehmet Eren ve Ali Çınar Yavuz, şehidin babası Mehmet Yavuz ile Salihli'deki diğer şehit yakınları, öğrenciler ve davetliler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Şehit İsmail Yavuz'un oğlu Ali Çınar Yavuz "Atatürk'ün Çocukları" adlı şiiri okudu. Okul öğrencilerinden Aslı Gül ise "Benim adım İsmail Yavuz" adlı şiiri okudu. Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Aydınlığın Adı Atatürk" isimli oratoryonun ardından konuşan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, "Şehitlerimizin en büyük acısını, geride kalan aileleri çekiyor. Unutmamakla kalmayıp, bu ülkenin, bu terörden kurtulması için çok çalışacağız. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Biz şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız" dedi.Anma programı okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından, pilav-ayran ikramı ile son buldu.