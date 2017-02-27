28.02.2017 00:01:38

Şehit İlhan Varank anısına, kütüphane açılacak

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank adına hizmete sunulacak kütüphanede, yaklaşık 17 bin kitap bulunacak

Sultanbeyli Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank adına kütüphane açacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında 45 yaşında hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank adına açılacak kütüphane, 500 metrekare alana kurulacak.

Yapımı devam eden ve 120 kişinin aynı anda kitap okuyabileceği kütüphane, "Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi" adıyla kitapseverlerle buluşacak.

Anaokulu, öğrenciler ve yetişkin bölümlerinin yer alacağı kütüphanede, 5 bine yakını çocuk kitabı olmak üzere, yaklaşık 17 bin kitap bulunacak. Çeşitli kültürel etkinliklerin de gerçekleşeceği kütüphanede, anaokulu öğrencileri için masal okuma saatleri düzenlenecek.

Üye sistemiyle çalışacak kütüphanede, okuyucular 1 ay süreyle kütüphaneden ödünç kitap alabilecek.

