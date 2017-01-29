29.01.2017 23:33:13

Şehit Fethi Sekin için mevlit okutuldu

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da mevlit okutuldu. Mevlite katılan baba Zeki Sekin, oğlunun Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, 'Vatan sağolsun' dedi.

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İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da mevlit okutuldu. Mevlite katılan baba Zeki Sekin, oğlunun Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Vatan sağolsun" dedi.İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde mevlit okutuldu. 2010 yılında Dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi Hafız Ali Tel ile 2013 Kur'an-ı Kerim güzel okuma Türkiye birincisi Hafız Habip Deveci'nin de yer aldığı mevlit programına ameliyat olduğu için cenaze törenine katılamayan kahraman şehidin babası Zeki Sekin, kardeşi Ahmet Sekin, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, şehidin yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Oğlu Fethi Sekin'in şehit olduğu sırada ameliyat olduğunu belirten Baba Zeki Sekin, "Ben cenaze törenine gelemedim ama Elazığ ve Türkiye şehidine sahip çıktı. Şehidimiz Elazığ'ın ve Türkiye'nin gururudur. Vatan sağ olsun" dedi.Vali Murat Zorluoğlu ise, "Fethi Sekin'e kahramanlığına yaraşır şekilde sadece Elazığ değil bütün Türkiye sahip çıktı. İnşallah bundan sonra şehidimizin geride bıraktığı 3 tane evladı ve eşine milletimiz, devletimiz kendini seferber ederek sahip çıkmaya devam edecek. Allah memleketimizden bu tür yiğitleri eksik etmesin. Bu devlet, bu millet zor şartlarda ayakta kalıp yoluna devam edebiliyorsa bu kahraman evlatlarımız ve şehitlerimiz sayesindedir" diye konuştu.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, "Fethi Sekin İzmir'de göstermiş olduğu kahramanlık, ortaya koymuş olduğu cesaret ve azim, vatanı ve milleti uğruna canını feda etmesi 2017 yılının gündemine oturan en önemli konulardan biriydi. Biz farklı etkinliklerle Şehit Fethi Sekin'in isminin anılmasına vesile olacağız. Şehit Fethi Sekin isminin unutulmaması lazım" diye konuştu.Fethi Sekin'in büyük bir faciayı önlediğini dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da Fethi Sekin'le gurur duyduklarını kaydetti.Daha sonra okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim sonrası şehit güvenlik güçleri için dua edilerek, gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.