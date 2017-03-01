01.03.2017 10:22:36

Şehit Fethi Sekin için koşuyorlar

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Ege Üniversitesinde başlayan yol koşusuna 600 sporcu katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Ege Üniversitesinde başlayan yol koşusuna 600 sporcu katıldı.Ege Üniversitesinin organize ettiği, İzmir Valiliği ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün de desteklediği "Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu" adı verilen organizasyon start verdi. Başvuruların 27 Şubat günü saat 12.00'ye kadar sürdüğü koşuya 600 sporcu katıldı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünde bulunan şelaleden başlayan 11 kilometrelik koşu, İzmir Adliyesi önünden geçilerek tekrar Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünde son bulacak. Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenen koşuda başvurular ise ücretsizdi. Toplam 11 bin TL ödülün dağıtılacağı koşuda, kategorilerinde birinci olanlara 500, ikincilere 300, üçüncülere ise 200 TL verilecek. Etkinlik, "Fethi Sekin Anma Koşusu" adıyla önümüzdeki yıldan itibaren her yıl 5 Ocak'ta düzenlenecek.