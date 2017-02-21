21.02.2017 17:27:50

Şehit eşinin parkasını giydi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde mayın temizliği sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaş

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde mayın temizliği sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla memleketi Tekirdağ'a getirildi. Şehidin eşi İşcan'ın parkasını giyerken, 17 aylık bebeği babasının silah arkadaşlarının kucağında olan biteni anlamaya çalıştı.El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı, uçakla Çorlu Havaalanına getirildi. Şehidin parkasını giyen eşi Hafife Özden İşcan, askeri yetkililer ve alanda hazır bekletilen sağlık personeli tarafından teskin edildi. Şehidin silah arkadaşlarının kucağında babasının tabutunu taşıyan helikoptere bindirilen 17 aylık Yiğit bebeğin ağlaması, törene katılanları da gözyaşlarına boğdu.5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, şehidin eşine sarılarak teskin etmeye çalıştı.Çorlu Havaalanına getirilen Şehit Yunus İşcan'ın naaşını Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer ve şehidin yakınları karşıladı.Şehit Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı ile eşi Özden ve 17 aylık Yiğit'i taşıyan helikopter baba ocağı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Şalgamlı Mahallesi'ne gitmek üzere Çorlu Havaalanından ayrıldı.(Serdar Şahin / İHA)