09.02.2017 11:23:42

Şehit eşi ve annesinin feryadı yürek dağladı

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın cenazesi Adana'daki baba ocağına getirildiği sırada 3 ay önce evlendiği eşinin, 'Gökh

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Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın cenazesi Adana'daki baba ocağına getirildiği sırada 3 ay önce evlendiği eşinin, "Gökhan kalk, Gökhan'ı görmek istiyorum" diyerek ağıt yakması herkesi ağlattı. Şehit annesi de cenaze aracını görünce bayıldı.Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmalarda şehit düşen Kılıç,'ın cenazesi 4 silah arkadaşıyla Gaziantep'te yapılan askeri törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi."ANNE CENAZE ARACINI GÖRÜNCE BAYILDI"Adana Havalimanından askeri cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı konvoy eşliğinde Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi 2424 Sokaktaki baba ocağına götürüldü. Cenaze aracı sokağa girer girmez onu gören anne Fadime Kılıç, baygınlık geçirdi. Anneye yakınları yardım etmeye çalıştı."GÖKHAN'IMI GÖRMEK İSTİYORUM"Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Hasret Kılıç ise yakınların yardımıyla ayakta durabildi. Eşinin Türk Bayrağına sarılı tabutunu görünce gözyaşlarına boğulan Kılıç, tabuta sarılarak, "Gökhan'ımı görmek istiyorum. Gökhan kalk" diye ağıt yakıp uzun süre tabuta sarıldı. Şehidin ablası Ayşe Kılıç'ta tabuta sarılarak, "Aşkım kalk, biz geldik" diye ağladı. Baba Mehmet Kılıç'ta oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra şehidin naaşı Asri Mezarlığı morguna götürüldü.Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın cenazesi Sabancı Merkez Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardında şehitlikte toprağa verilecek.(Fatih Keçe/İHA)