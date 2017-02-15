15.02.2017 13:38:24

'Şehit çocukları diledikleri üniversitelerde öğrenci olabilecek'

YÖK başkanı, şehit çocukları ve eşlerinin istedikleri üniversitede öğrenci olabileceğini söyledi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenler ile çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin eş ve çocuklarının üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görebileceklerini açıkladı.

Saraç'ın açıklaması şöyle:

"Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."

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