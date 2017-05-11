11.05.2017 15:01:50

Şehit Başsavcı Mustafa Alper, baba ocağından uğurlandı

Denizli'de, dün makam aracı ile geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Muğlalı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in naaşı, baba ocağına getirilerek annesi ve yakınlarından alınan helallik ve cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesine gönderildi.

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Denizli'de, dün makam aracı ile geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Muğlalı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in naaşı, baba ocağına getirilerek annesi ve yakınlarından alınan helallik ve cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesine gönderildi.Görev şehidi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) naaşı, Denizli'de düzenlenen törenin ardından karayolu ile baba ocağı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine getirildi. Şehit başsavcı önce doğduğu eve getirilerek burada annesi, kardeşi ve yakınlarından helallik alındı. Doğduğu evin önünde düzenlenen törende anne Ulviye Alper, eşi Hatıran Alper ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından edilen duanın ardından aileden helallik alındı ve cenaze, Kavaklıdere Belediye Meydanı'ndaki Ayşe Göçen Camii'ne getirildi.Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına; Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Muğla Valisi Amir Çiçek, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, çevre illerin cumhuriyet başsavcıları, kardeşi Ümit Alper ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen anne Ulviye Alper, önce oğlu için dua okudu. Anne Alper, "Hadi yavrum uğurlar olsun. Toprağın bol olsun. Taksiratın varsa Allah affetsin. Ben hakkımı helal ettim çocuğum. Sen beni hiç üzmedin" diyerek oğlunun fotoğrafını öpüp, uzun süre gözyaşı döktü.Görev şehidi başsavcının cenaze namazından önce özgeçmişi okundu. Kavaklıdere eski Belediye Başkanı Nuray Bozyer tarafından okunan özgeçmişin ardından, 15 Temmuz darbe gecesi başsavcının çocuklarına bıraktığı mektup okunurken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.Başsavcı Mustafa Alper'in cenaze namazını Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak kıldırdı. Daha sonra cenaze, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, evli ve 2 kız çocuk babasıydı.