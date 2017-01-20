20.01.2017 21:24:59

Şehit ateşi Samsun'a düştü

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) acı haberi Samsun'a ulaştı.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) acı haberi Samsun'a ulaştı.Şehidin ailesine acı haberi Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Ramazan Ünal ve Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar tarafından şehidin anne-babasına çalıştıkları Kızılot Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde verildi. Acı haberi alan anne Zehra Taşkın ile şehidin bir yakını fenalık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan anne Taşkın ve şehidin bir yakını hemen Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, şehidin babası ile şehidin iki kardeşi, ikamet ettikleri Çarşamba ilçesindeki Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'taki evlerine getirildi.Burada şehit haberini alan çevredeki vatandaşlar da şehidin baba evi ile çevredeki evler ve sokaklara Türk bayrağı asıldı.Bekar olan şehit Taşkın'ın yaklaşık 6 ay önce Tunceli 4. Komando Tugayı'nda göreve başladığı ve Cerablus görevinden sonra yaklaşık 1 ay önce izine geldikten sonra da görevli olarak Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildiği ve burada şehit olduğu öğrenildi.Şehit Taşkın'ın cenazesi yarın ilçe merkezindeki Rıdvanpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göğceli Şehitliği'ne defnedilecek.