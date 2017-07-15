15.07.2017 10:48:33
Şehit ateşi Nevşehir'i yaktı
Bingöl'ün Genç ilçesinde örgüte yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hakan Demirci, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 13 Haziran 2017 tarihinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hakan Demirci tedavi gördüğü GATA'da bugün şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Taşlıhüyük köyüne defnedilecek.