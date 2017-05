11.05.2017 20:31:42

Şehit ateşi Muğla'ya düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerden biri olan uzman onbaşı Alper Seven'in Muğla'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerden biri olan uzman onbaşı Alper Seven'in Muğla'daki baba ocağına acı haber ulaştı.Aslen Elazığlı olan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Alper Seven'in Muğla'nın Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan baba İlhami Seven ile üvey anne Yasemin Seven'e acı haberi, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit ve İlçe Emniyet Müdürü Barbaros Kızılışık birlikte verdi. Acı haber üzerine şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Seven'in 2 kız kardeşi olduğu ve 1 yıl önce ilk görev yeri olan Ağrı'da göreve başladığı öğrenildi. Şehit Seven'in yaklaşık 1 buçuk ay önce evlendiği kaydedildi. Şehidin naaşının yarın Seydikemer ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Metanetini korumaya çalışan baba İlhami Seven, "8 ay önce göreve başlamıştı. 1,5 ay önce evlendi, Samsun Bafra'da geçen Mart ayında düğününü yapmıştık. Telefonla sık sık görüşüyorduk. En son dün akşam görüştük, 'Baba göreve gidiyorum' dedi. Söylenecek bir şey yok. Her zaman söylediğimiz gibi vatan sağ olsun" şeklinde konuştu.Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ise, Şehit Uzman Onbaşı Seven'in mesleği severek, isteyerek seçtiği ve en yüce mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi. Çalık; "Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.Annesi Gölcük depreminde hayatını kaybettiSeven'in eşi Neslihan Seven'in, acı haberi Samsun'daki ailesinin yanında aldığı ve cenaze töreni için yola çıktığı ifade edildi. Şehidin öz annesinin 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde hayatını kaybettiği belirtildi.