21.02.2017 12:43:06

Şehit Astsubay Yavuz İşcan memleketine uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde mayın temizliği sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Yavuz İşcan'ın naaşı memleketi Tekirdağ'a uğurlandı.

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Suriye'nin El Bab bölgesinde mayın temizliği sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Yavuz İşcan'ın naaşı memleketi Tekirdağ'a uğurlandı.Şehit Astsubay Yavuz İşcan'ın naaşı adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanına getirildi. Şehit astsubay, burada yapılan uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Tekirdağ'a gönderildi.Gaziantep Havalimanında gerçekleşen uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer idari amirler katıldı.