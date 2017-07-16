16.07.2017 13:30:47

Şehit annesi: Bize teslim edin, hayvan zinciriyle bağlayalım

15 Temmuz'da Ankara'da şehit olan Balıkesirli polis Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, demokrasi nöbetine hayvan zincirini eline alarak katıldı.

Balıkesir'de tutulan demokrasi nöbetine 15 Temmuz'da Ankara'da şehit olan Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak ve babası Hayati Solak damga vurdu.

Vali Ersin Yazıcı'nın platforma çağırdığı anne ve baba duygu ve düşüncelerini demokrasi nöbeti tutan binlerce vatandaş ile paylaştı. Baba Hayati Solak, "Ben Turgut Solak'ın babasıyım. Demokrasi nöbetine hoşgeldiniz. Bu teröristlerde müslüman kanı yoktur. Bir Turgut'u şehit ettiniz, binlerce Turgut yetişiyor" dedi.

BİZE TESLİM EDİN

Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, "Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şerefsizler yüzünden şehit olan Turgut Solak'ın annesiyim. Bizi onurlandırdınız, çok duygulandım. Bu gece benim en karanlık, en kötü gecem. Ayrıca en huzurlu, en mutlu gecem. Yavrum, bu gece şehadet şerbeti içti. Alnımız açık, başımız dik. Başı eğik olan hainler, şerefsizler şu kadarcık yüreğiniz varsa şerefsiz FETO haini Amerika'ya kaçtın gittin. O şerefsizi bize teslim edin" dedi.

ÇANTASINDAN ZİNCİRİ ÇIKARDI VE...

Yanında getirdiği poşetin içinden önce eldiven çıkartarak eline takan Anne Şeküre Solak, ardından poşetin içinden büyükbaş hayvanların bağlandığı bir zincir çıkarttı. Konuşmasına devam eden Solak, "Amerika köpeğini bize verin. O şerefsizlerin mikropları elime bulaşmasın diye eldiven taktım. Onları bize teslim edin şunları hayvan zinciri ile bağlayalım. Biz nasıl hayvanları satarken hayvanları bu zincirlerle çekiyorsak, onları da böyle çekelim. Ucu çivili sopalarla onları dürtelim. Onların koca kulaklarını kesip, gözlerini de oyalım. Biz yavrularımızı vatan haini olarak yetiştirmedik. Vatana millete hayırlı evlat yetiştirdik. Şükürler olsun 'vatan haini' dedirtemediler" şeklinde konuştu.

SALON İDAM SLOGANLARI İLE İNLEDİ

Anne Şeküre Solak'ın konuşması 'İdam isteriz' sloganları ile kesilirken, vatandaşlar uzun süre Anne ve Baba Solak'ı alkışladı.