06.05.2017 00:00:48

Şehit aileleri Saraybosna'da bir araya geldi

Türkiye'de şehit düşenlerin yakınları, Bosna Hersekli şehit yakınlarıyla Saraybosna'da buluştu- 15 Temmuz gazisi Akkan:- 'Hangi ülke olursa olsun, şehit bizim şehidimiz. Ortak kelimemiz 'Allah'. Başka bir şeyimiz yok ki' - Bosna Savaşı'nda eşi şehit olan Macanovic:- 'Gerçekten onların acılarını biz de paylaşıyoruz çünkü onların ne hissettiklerini bir tek biz bilebiliriz, yaşanmadan kimse b

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve terör saldırılarında şehit düşen 80 kişinin yakınları, Bosna Hersek'teki şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteğiyle Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığınca, "Türkiye'den Bosna Hersek'e Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında başkent Saraybosna'da organize edilen yemeğe şehit yakınlarının yanı sıra Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanı Gamze Ayrım katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başladı.

Ayrım, yaptığı konuşmada, Türkiye'den Bosna Hersek'e Gönül Köprüsü Projesi kapsamında 80 şehit ailesinin, Bosnalı şehit yakınlarıyla bir araya geldiğini ifade ederek, aynı acıları paylaşan Türk ve Boşnak halklarının birbirlerini iyi anladıklarını söyledi.

Şehit yakınlarının başları dik ve onurlu insanlar olduğunu vurgulayan Ayrım, "23 yaşında evladını veren bir anne hala 'Vatan sağ olsun.' diyor. Bu, bizim için gurur verici bir olay." diye konuştu.

Koç da Bosna Hersek ile Türkiye arasında çok özel bir ilişki olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin üzüntüleri ve sevinçleri bugüne kadar hep beraber yaşadığını ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğini anlattı.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Bosna Hersek halkının sabaha kadar Türkiye ve Türk halkı için dua ettiğini aktaran Koç, "Bosna Hersekli kardeşlerimize bizlere göstermiş oldukları dayanışma için, o gece bizlerle beraber dua ettikleri için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hangi ülke olursa olsun, şehit bizim şehidimiz"

15 Temmuz gazisi Emrah Akkan da darbe girişimi sırasında Ankara'da kendisinin, abisinin ve babasının vurulduğunu anlatarak, o gece yaralanan babasının şehit düştüğünü dile getirdi.

Sadece kendi şehidi için değil, tüm Müslüman şehitler için gözyaşı döktüğünü belirten Akkan, "Hangi ülke olursa olsun, şehit bizim şehidimiz. Ortak kelimemiz 'Allah'. Başka bir şeyimiz yok ki." şeklinde konuştu.

Bosna Savaşı'nda eşi şehit olan Naima Macanovic de Türkiye'den gelen şehit yakınlarının acılarını çok iyi anladıklarını ifade ederek, savaşta kocasını kaybettikten sonra iki çocuğuyla Saraybosna kuşatması altında dört yıl geçirdiğini anlattı.

Tüm Müslüman ülkelerde şu an yaşanan acıların boyutunu hayal edebildiğini dile getiren Macanovic, "Gerçekten onların acılarını biz de paylaşıyoruz çünkü onların ne hissettiklerini bir tek biz bilebiliriz. Yaşanmadan kimse bilemez." değerlendirmesinde bulundu.