07.05.2017 21:40:39
Besni Mehmet Erdemoğlu taziye evinde okutulan mevlide, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman il Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gençer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni Jandarma Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, Besni ilçe Müftüsü Hanifi Damar, Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Abidin Tanrukulu anısına mevlit-i şerif okutuldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkulu şehit oluşunun yıl dönümünde Adıyaman'da, mevlit-i şerif okutuldu.Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkulu şehit oluşunun yıl dönümünde Adıyaman'da, mevlit-i şerif okutuldu.
Besni Mehmet Erdemoğlu taziye evinde okutulan mevlide, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman il Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gençer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni Jandarma Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, Besni ilçe Müftüsü Hanifi Damar, Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.