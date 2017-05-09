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Şehiriçi minibüsler özel halk otobüsüne dönüşüyor
10.05.2017 11:42:55

Şehiriçi minibüsler özel halk otobüsüne dönüşüyor

Malatya'da son yıllarda yaşanan değişim dönüşüm hareketi, şehir içi ulaşımda önemli bir yer tutan minibüslerde de yaşanmaya başladı.

Malatya'da son yıllarda yaşanan değişim dönüşüm hareketi, şehir içi ulaşımda önemli bir yer tutan minibüslerde de yaşanmaya başladı.

Daha önce kırsal ilçelerde taşımacılık yapan D4'leri J plakasına dönüştüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de şehir merkezinde toplu taşıma yapan minibüslerin özel halk otobüsüne dönüştürülmesi projesini hayata geçirdi. Projenin 1. etabında ilk olarak sanayi ve hayvan pazarı hattında çalışan minibüslerin yerine özel halk otobüsü uygulaması başlatıldı. 23 adet özel halk otobüsünün hizmete alınması nedeniyle bugün bir tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, şirket genel müdürleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ile hat sahipleri ve firma temsilcileri katıldı.

"Başkan Çakır çözdü"

Törende kısa bir teşekkür konuşması yapan Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, 50 yıllık sanayi, hayvan pazarı hattının kullanılabilir ve işletilebilir olmadığını belirterek, yıllardır çözüm bulamadıkları bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın çözdüğünü söyledi. Başkan Çakır'ın her zaman esnaflara destek olduğunu belirten İnce, "Öncelikle bizlere ve esnaflarımıza her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler şoför esnafı olarak her zaman Ahmet Başkanımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Allah razı olsun. İnşallah bu dönüşüm milat olur ve devamı gelir. Tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir dönüşüm projesi"

Minibüslerin özel halk otobüsüne dönüştürülmesinin güzel bir proje olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, projenin Malatya'ya ve minibüsçü esnaflara hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir süreci ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin minibüslerde de yaşanmaya başlandığını kaydeden Başkan Çakır, "Aslında her alanda yeni bir başlangıç yapmış olduk. Ana planlar başta olmak üzere, şehrimizi geleceğe hazırlamak, kaliteli hizmet sunmak, yaşam konforunu artırmak anlamında birçok değişim yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ulaşım. En ufak yerleşim yerinden büyük metropollere kadar her yerde ulaşım yerel yönetimlerin en önemli konu başlıklarından birisi olmuştur. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz geçmiş yıllarda gerek Belediyemizin ve gerekse MOTAŞ'ın ulaşım araçlarının yenilenmesinin yanı sıra Türkiye'de ilk defa trambüs projesini hizmete sunarak, son derece konforlu, güvenli, işletme maliyeti düşük, memnuniyet karşılığı olan yatırımları gerçekleştirdik. Şimdi de minibüsleri özel halk otobüsüne dönüştürüyoruz. İlimizde sadece belediye olarak bizler toplu taşıma işi yapmıyoruz. Aynı zamanda M plakalı, D plakalı olan araçlarımız var. Bunların da kaliteli ve konforlu hizmet sunmaları gerek. Bu nedenle minibüslerin dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlı olur. Esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve bol olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar ilçelerimizde 580'in üzerinde D4'leri J plakasına dönüştürmüş olduk. Şu anda yine Yeşilyurt, Bostanbaşı, Yakınca, Akçadağ gibi yerlerin dönüşümü belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki aylar içerisinde bunların da dönüşümünü gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Tören sırasında özel halk otobüslerinin alındığı firma yetkilisi ile Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a birer teşekkür plaketi verildi.
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