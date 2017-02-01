SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Şehirder'de Eğilmez dönemi
01.02.2017 15:18:11

Şehirder'de Eğilmez dönemi

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında Murat Ertaş'tan boşalan başkanlığa oy birliğiyle Vedat Eğilmez seçildi. Dernek merkezinde yapılan törende görevi Vedat Eğilmez'e devreden Murat Ertaş, dört sene evvel sivil toplumu desteklemek, şehirlilik bilincini geliştirmek ve şehir üzerine araştırmalar yapmak amacıyla kurulan eğitim ve kültür derneği ŞEHİRDER'in yaptığı etkinlikler, araştırmalar, basın açıklamaları ve performansıyla kısa sürede Erzurum'un bir mark

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında Murat Ertaş'tan boşalan başkanlığa oy birliğiyle Vedat Eğilmez seçildi. Dernek merkezinde yapılan törende görevi Vedat Eğilmez'e devreden Murat Ertaş, dört sene evvel sivil toplumu desteklemek, şehirlilik bilincini geliştirmek ve şehir üzerine araştırmalar yapmak amacıyla kurulan eğitim ve kültür derneği ŞEHİRDER'in yaptığı etkinlikler, araştırmalar, basın açıklamaları ve performansıyla kısa sürede Erzurum'un bir markası olduğunu söyledi.

ERTAŞ: ŞEHİRDER ERZURUM'UN BİR MARKA DEĞERİ OLMUŞTUR

Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yaklaşık dört sene evvel kurduğumuz derneğin kısa bir sürede şehrin marka değeri olması; kuruluşundan beri ŞEHİRDER'in yönetimlerinde bulunan genç, dinamik ve nitelikli arkadaşlarımızın, ortak aklın eseridir. Kamuoyunu bilinçlendirme adına yaptığımız basın açıklamaları, istişare toplantıları, şehrin turizm ve kültürel potansiyelinin ortaya çıkarılması, yürüttüğümüz eğitim programlarıyla sadece şehrimizin değil Türkiye'nin dikkatini çeken ŞEHİRDER, yediden yetmişe herkese hitap eden bir kültür ocağıdır. ŞEHİRDER kurulduğu günden beri yaptığı etkinlikler, ortaya koyduğu görüşler ve sorgulamalarla kendisini takip edenlere ufuk açıcı, yön verici olmuştur. Sivil toplum örgütü olarak ezberleri bozan bir performans göstererek kamuoyunun haklı takdirini kazanmıştır. ŞEHİRDER, şehre her alanda hepsi birbirinden değerli ve nitelikli isimlerin kazandırılmasında bir eşik olmuştur. Tüm gurur verici tablonun oluşmasında başkanlığım süresince desteklerini hep hissettiğim yönetim kuruluma ve dernek üyelerime, Erzurum'un kıymetli basınına, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, üniversitelerimize ve her programımızı büyük bir dikkatle takip eden dostlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en prestijli ve özel STK'lerinden olup Bakanlar kurulunca kamu yararına dernek statüsü taşıyan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Erzurum şubesini açma görevinin tarafıma tevdi edilmesi üzerine bugün ŞEHİRDER başkanlığını arkadaşım Vedat Eğilmez'e bırakıyorum. Misyonumuz ve heyecanımız sürdükçe başkanlar değil ŞEHİRDER ismi markalaşıyor. Bu bir nöbet değişimi. Yönetim kurulu üyesi olarak içerisinde bulunacağım ve her türlü faaliyetin en iyi şekilde gerçekleşmesi için elimden gelen çabayı yine göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım Vedat Eğilmez'i tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyor, görev değişikliğinin derneğimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

EĞİLMEZ: EN BÜYÜK GÜCÜ KURUCU BAŞKANIMIZ MURAT ERTAŞ'IN ENERJİSİNDEN VE ORTAK AKILDAN ALDIK.

ŞEHİRDER'in çiçeği burnunda başkanı Vedat Eğilmez ise, ŞEHİRDER'in bugünkü başarısında en büyük pay sahibinin kurucu başkan Murat Ertaş'ın enerjisinin ve ortak akla verdiği kıymetin etkili olduğunu söyleyerek, bundan sonra da bir aile olan ŞEHİRDER'in tüm üyeleri ve yönetim kurulu yine uyum içinde misyonumuz doğrultusunda birbirinden kıymetli projelere imza atacak, şehrimiz ve gelecek nesiller için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz, dedi. ŞEHİRDER'in bir enstitü, bir sivil üniversite gibi çalıştığının altını çizen Başkan Eğilmez, "Hizmetlerinden dolayı kurucu başkanımız Murat Ertaş'a teşekkür ediyor, bundan sonra da hep beraber güzel işlere imza atacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ukrayna'nın doğusunda 1 asker öldü, 18 yaralı var
Ukrayna'nın doğusunda 1 asker öldü, 18 yaralı var
Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda bir Ukraynalı askerin öldüğü, 18 askerin yaralandığı bildirildi.
01.02.2017 15:38:56
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıktı.
01.02.2017 15:36:46
Adıyaman-Malatya yolu trafiğe kapandı
Adıyaman-Malatya yolu trafiğe kapandı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
01.02.2017 15:33:13
Mersin'de FETÖ operasyonu
Mersin'de FETÖ operasyonu
Mersin'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye çıkartılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
01.02.2017 15:29:41
Trabzon'da uçak seferleri normale döndü
Trabzon'da uçak seferleri normale döndü
Trabzon'da kar nedeniyle yapılamayan uçak seferleri normale döndü.
01.02.2017 15:29:27
Zeytinburnu açıklarında yan yatan gemi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında yan yatan gemi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı 'Tallas' isimli gemi, yan yattı. Yan yatan gemi ve gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
01.02.2017 15:23:04
TEM’de cezaevi aracı yan yattı, trafik felç oldu
TEM’de cezaevi aracı yan yattı, trafik felç oldu
İstanbul’da TEM’de Mahmutbey gişelerinin çıkışında seyir halinde olan bir cezaevi aracı yan yattı.
01.02.2017 15:19:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
HDP referandum kararını açıkladı
HDP referandum kararını açıkladı
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü
Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
2. Abdülhamit'in torunu: Parlamenter sistem canımıza yetti
2. Abdülhamit'in torunu: Parlamenter sistem canımıza yetti
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslak metni ortaya çıktı
Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslak metni ortaya çıktı
ABD doğruladı: YPG'ye zırhlı araç verdik
ABD doğruladı: YPG'ye zırhlı araç verdik
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
ABD'nin yasak getirdiği ülkelerin ortak kaderi
ABD'nin yasak getirdiği ülkelerin ortak kaderi
HDP referandum kararını açıkladı
HDP referandum kararını açıkladı
MGK'dan ABD'nin PYD'ye zırhlı araç verilmesine tepki!
MGK'dan ABD'nin PYD'ye zırhlı araç verilmesine tepki!
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
AK Parti'nin kararsız seçmen stratejisi hazır!
AK Parti'nin kararsız seçmen stratejisi hazır!
Darbeci askeri CNN'e çıkardılar
Darbeci askeri CNN'e çıkardılar

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları