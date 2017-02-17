18.02.2017 08:43:50

'Şehir ve Medeniyet' gençlerle buluşuyor

Orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan ve gençlerin medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısını sohbet ortamında öğrenecekleri 'Şehir ve Medeniyet' Sohbetleri İşbirliği Protokolü imzalandı.

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Orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan ve gençlerin medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısını sohbet ortamında öğrenecekleri 'Şehir ve Medeniyet' Sohbetleri İşbirliği Protokolü imzalandı.İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısını sohbet ortamında öğrenirken, İstanbul kültürüne dair inceliklere de vakıf olacak.İlk olarak Bayrampaşa ilçesindeki orta öğretim kurumlarında gerçekleştirilecek sohbetlerde yazar, şair ve akademisyenler genç nesil ile 'İstanbul' için bir araya gelecek. Proje daha sonra İstanbul'un diğer ilçelerindeki okullarda da uygulamaya geçecek."Amaç İstanbul'un tanıtılması"Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba proje dahilinde amaçlananın İstanbul'u tanıtmak olduğuna dikkat çekerek, "Bayrampaşa küçük bir ilçe olması nedeniyle burada bir prototip oluşturduk. Daha sonradan bunun İstanbul'a yaygınlaştırılması söz konusu. 15 tane lisemiz var ve öncelikli olarak bu liselerde proje uygulanacak. Buradan sonra diğer liselerde de proje yaygınlaştırılacak. Aslında amaçlanan İstanbul'un tanıtılmasıyla birlikte kültürel ve medeniyet değerlerinin tanıtılması. Gençlerin bunlarla yoğrulması gerekiyor. Bunun için İl Kültür Müdürümüze, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörümüze ve sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra bu tarz projeler ile gençlerimiz bilinçlendirilerek geleceğe daha iyi hazırlanacaklardır" dedi."Eğitimi ve kültürü bir araya getiriyoruz"İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın da, "Eğitimi ve kültürü bir araya getiriyoruz" diyerek, "Eğitim ve kültürde daha başarılı işler yapmamıza dair Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üstüne durduğu bir konu var. Biz bugün İstanbul'daki 39 ilçeden bizim için önemli olan Bayrampaşa'dan başladık. Meselemiz, gençler, şehir ve kültür. Gençlerimiz yetişiyor ama şehir kültüründen ne kadar haberdarlar, ne kadar bu konuda başarılılar diye bu konuya bir katkı sağlamak istedik. Bayrampaşa'da başlatılan projede başarı elde ettikten sonra diğer ilçelere de bunu yayacağız. Dolayısıyla İstanbul'daki tüm lise öğrencilerimize ve öğretmenlerine, üniversitelerdeki ilgili olan hocalarımızla beraber Şehir Kültürü ve İstanbul Dersi vermiş oluyoruz aslında. Bizim için fevkalade önemli. Eğitimi ve kültürü bir araya getiriyoruz" şeklinde konuştu."Kültür son zamanlarda üzerinde durmadığımız bir konu"Kültür ve medeniyet konusunda gençlerin desteğe ihtiyacı olduğuna değinen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman da, "Kültür, maalesef son zamanlarda üzerinde duramadığımız konulardan birisi. Eğitim kurumu olarak gençlerle iç içeyiz. Mesleki eğitimlerini edindirme ve teknolojik gelişmeler konusunda birçok başarıya imza attık. Bunlar sevindirici şeyler fakat kültür ve içinde yaşadığımız coğrafya, bölge ve toplumla ilgili değerler konusunda ne yazık ki aynı başarıyı elde edemedik. Bunu üniversite eğitimiyle sağlamamız bazen mümkün olmayabiliyor. Çünkü üniversiteler mesleki eğitimler veren kurumlardır. Bu proje ile de bu açığı bir anlamda kapatmış olduk. Geçmiş yıllarda da bu tür denemeler yapıldı. Şehir ve Kültür adı altında biz zaten üniversitemizde dersler veriyoruz. Fakat bunun sadece Bayrampaşa'nın veya sadece İstanbul'un meselesi olmadığını bütünüyle bir ülke ve Türk toplumunu ilgilendiren bir konu olduğunu artık en yetkilimiz yani Sayın Cumhurbaşkanımız bile ifade etti. Bu yüzden biz de elbirliği ile bu duruma katkı sağlayacak programlar geliştirmemiz lazımdı. O yüzden bu işbirliği bunun ilk adımı oldu diyebiliriz" ifadelerini kaydetti.