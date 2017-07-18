18.07.2017 10:12:46
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Şehir sele teslim! İstanbul Valiliği'nden uyarı!
İstanbul'daki şiddetli yağış sebebiyle şehrin bir çok noktasında su baskınları yaşandı.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
İstanbul'daki şiddetli yağış sebebiyle şehrin bir çok noktasında su baskınları yaşandı. İstanbul Valiliği, İstanbulluları "Özel araçlarla yola çıkmayın!" uyarısında bulundu!
Valilik, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" dedi.