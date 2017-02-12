12.02.2017 12:54:05

Şehir platformunda ekonomi zirvesi

Antalya Şehir Platformu'nun aylık olağan toplantısında ekonomist Servet İstek, ' Türkiye'de kredi kartı kullanımı, dünya standartlarının üstünde. Harcamaya değil, tasarrufa yönelelim' dedi.

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Antalya Şehir Platformu'nun aylık olağan toplantısında ekonomist Servet İstek, " Türkiye'de kredi kartı kullanımı, dünya standartlarının üstünde. Harcamaya değil, tasarrufa yönelelim" dedi.Antalya Şehir Platformu üyeleri, kahvaltıda bir araya geldi. Platformun bu ayki konuğu Yatırım Uzmanı ve Ekonomist Servet İstek oldu. Türkiye ve dünya ekonomisinde gelişen olaylar hakkında bilgi veren İstek, Türkiye'de kredi kartı kullanımının dünya standartlarının üstünde olduğunu söyledi. Vatandaşları tasarruf yapmaya davet eden İstek, "Hükümet'in getirdiği bireysel emeklilik teşviki, halkımızın tasarruf gücünü artırmak adına olumlu bir hamle. İleride harcayacağımız parayı şimdiden tüketmeyelim" dedi.Platform Türkiye'ye açılacakAntalya Şehir Platformu Koordinatörü Bülent Yüksel ise platformun kuruluş amacı hakkında bilgiler verdi. Her kesimden birikim ve deneyimleri bir araya getirip Antalya'nın sesi olmayı hedeflediklerini ifade eden Yüksel, "Tüzük çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Antalya Şehir Platformu Türkiye'ye açılacak. Objektif, özgür, güvenilir ve hoşgörü prensipleri ile Şehir Platformu, Antalya'nın sesi olacak."Yüksel, daha sonra konuşmalarından dolayı Servet İstek'e plaket sundu.