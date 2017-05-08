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Şehir Hatları'ndan bahar temizliği
09.05.2017 13:01:28

Şehir Hatları'ndan bahar temizliği

Vapur ve iskelelerinde oluşabilecek mikrobik ve bakteriyel durumları önleme amaçlı kapsamlı temizlik yapılıyor

Şehir Hatları A.Ş, vapur ve iskelelerin donatı alanlarında oluşabilecek mikrobik ve bakteriyel durumları önleme amaçlı kapsamlı bahar temizliği yapıyor.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, günde ortalama 650'nin üzerinde düzenlediği operasyonel seferle iki yaka arasında yolcu ve araç taşıyan Şehir Hatları, jeton ve İstanbulkart yükleme makineleri, iskele girişindeki yolcu turnikeleri, iskele yolcu salonlarında bulunan oturma grupları, kapı kolları, salon içerisinde bulunan kapı ve pencere giriş-çıkışları, korkuluk ve çöp kovaları, büfelerin çevresi, tuvalet ve el yıkama lavaboları, gemi yaşam mahallerindeki klimalar, kalorifer petekleri ile hem iskele hem de vapurlarda görev yapan personelin yaşam alanları, detaylı dezenfeksiyon işlemine tabi tutarak zararlı mikroorganizmalardan arındırıyor.

İstanbul Şehir Hatlarına bağlı iskele ve vapurların, yaşam alanlarında oluşabilecek bakteri, mikrop, küf ve mantar gibi unsurların neden olabileceği viral enfeksiyonlara karşı dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor.

Yolcuların ve hizmet veren personele daha hijyenik ortam sağlanması amacıyla yapılan dezenfekte işleminde uzun süreli koruma sağlayan su bazlı, ağır metal içermeyen ve Sağlık Bakanlığından onaylı ürünler kullanılıyor. Uygulama ile özel ekipmanlar eşliğinde önceden eğitim almış personel, her türlü mikrop ve zararlı organizmaya karşı yaşam alanlarını güvenli hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, her gün ortak kullanılan mahallerin yoğun bakteri ve mikrop barındırabileceğini, bunu bertaraf etmenin periyodik dezenfeksiyonlarla mümkün olacağını belirterek, "Her gün temas halinde olduğumuz ve ortaklaşa kullandığımız oturma grupları, dolum cihazları, büfe ve tuvalet çevresi gibi alanlar zararlı organizmaların hızla oluştuğu ve riskin yüksek olduğu yerlerdir. Yolcularımızın daha hijyenik şartlarda seyahat etmeleri için Sağlık Bakanlığı onaylı ağır metal içermeyen ürünlerle, eğitim almış özel ekipmanlı personelimiz düzenli olarak ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Yolcularımıza iş sağlığı ve güvenliği noktasında da Şehir Hatları kalitesini yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Güler, dezenfeksiyon uygulamasının yaz ve kış döneminde devam edeceğini bildirdi.

Şehir Hatları iskeleleri ve vapurlar, her gece sefer bitiminde rutin uygulanan temizliğe ek olarak her ayın başında ve sonunda kapsamlı bir şekilde haşere ile kemirgenlere karşı ilaçlanıyor. Herhangi bir şikayet durumunda ilaçlama işlemi tekrarlanıyor.



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