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Şehidin sözlüsü yürek dağladı: Ben sana gelinliğimle gelecekken...
23.12.2016 15:45:21

Şehidin sözlüsü yürek dağladı: Ben sana gelinliğimle gelecekken...

Suriye'nin El Bab şehrinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde son yolculuğuna

Suriye'nin El Bab şehrinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin sözlüsü, "Ben sana gelinliğimle gelecektim, sen bana tabutunla geldin" feryadı yürek dağladı.

Şehidin cenaze töreni köy meydanında yapıldı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Hasan Başkök, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy meydanında cuma namazı sonrası şehit için cenaze töreni düzenlendi. Tören saygı duruşuyla başladı. Ardından ise İl Müftü Vekili İsmail Karadavut tarafından cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin babası Kemal Durak, kız kardeşi Mercan Kaplan, sözlüsü Emine İpek tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kız kardeşi Mercan Kaplan, "Allah rızası için bitirin bunları kimse artık böyle olaylar yaşanmasın. Yok edin hepsini" dedi.

Cenaze töreninde şehidin babası Kemal Durak, "Karagülüm diye severdim ben seni, benim karagülümü soldurdular"diye feryat etti. Baba Durak ayrıca Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan köy yolunun yapılarak isminin Şehit Oktay Durak olmasını istedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın sözlüsü Emine İpek ise şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin sözlüsü Pervin Durak, "Hayallerimi çaldılar. Söz vermiştin bana bir şey olmayacaktı. Evlenecektik, her şeyimi aldılar. Ben sana gelinliğimle gelecektim, sen bana tabutunla geldin. Hayallerimi mahvettiler. Her şeyimi tabuta koydular, canımdan can aldılar" şeklinde ağladı.

Şehit Durak'ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin ise Kayseri 1. Komando Tugayı olduğu belirtildi. Şehit Durak'ın geçici görevle Fırat Kalkanı Operasyonu'na katıldığı bildirildi. 29 yaşında bekar olan şehit Durak'ın 2 kardeş olduğu, annesinin de 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
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