22.02.2017 13:02:52

'Şehadet bilinci ve Şehit Furkan Doğan' konulu program düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İkbal Kültür ve Yardım Derneği tarafından 'Şehadet bilinci ve Şehit Furkan Doğan' konulu program düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İkbal Kültür ve Yardım Derneği tarafından 'Şehadet bilinci ve Şehit Furkan Doğan' konulu program düzenlendi.Dernek binasında düzenlenen 'Şehadet bilinci ve Şehit Furkan Doğan' konulu programa dernek gönüllüleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Şubat ayının şehadet ayı olduğunu belirten Hatip Adem Ballı, Hasan El Benna, Metin Yüksel ve Abbas Musavi gibi bir çok önemli şahsiyetin bu ayda şehit edildiğini söyledi. Ballı, "Şehadet geleceğimizin güvencesidir. Şehadet kelimesi orada bulunup, tanık olma, tanık olduğunu haber verme gibi manalara gelmektedir. Şehitlik sadece sonu ölüm eylemi ile biten bir olgu değildir. Kişinin davası için yaptığı her eylem bu kapsamda değerlendirilmelidir. Yani ilim yolunda verdiğiniz mücadele, malınızdan feragat etmeniz, lehinizde şahitlik yapacaktır. Şehit Furkan Doğan'ın Mavi Marmara gemisine binmek için yaptığı başvurunun neticelenmesi ile ailesini ikna etmeye çalıştı. Ailesinin bütün tereddütlerine rağmen Furkan'ın samimi arzu ve istediğini gören ailesi, ikna oldu. Daha sonra ailesi Furkan'ı Mavi Marmara gemisine binmesine izin verdi. Furkan okulda edebi ile bilinen 19 yaşında bir gençti. Sabah namazlarını özelikle camide kılardı. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan Furkan ihtiyaç sahibi insanlara da yardım ederdi. Furkan Doğan, kutlu bir şehittir. Bindiği gemi ümmetin duasıydı. Furkan'da bunun bilincindeydi. Gemideki diğer insanlar da çocuklarının Furkan'a benzemesini ve ümmetin derdi ile dertlenen imanlı bir genç olmasını istiyordu. Şehit Furkan Doğan'ın hayatını okuyan genç nesiller, artık Furkan'ı manevi bir 'Abi' olarak görüyor. Onların gönlünde de şehadet aşkı oluşuyor. Onun gibi yaşayıp onun gibi şehit olmak istiyor. Mavi Marmara gemisinin yükü insanlıktı. Zaten 'İnsanlığın vicdanı' geminin sloganıydı. Yıllardır Siyonist İsrail'in ambargosu altında her gün can çekişen Gazzeli Müslümanlara yardım götürüyordu. Furkan, İsrail canileri gemiye saldırdıklarında elindeki kamera ile olup biten her şeyi kaydediyordu. Bunu gören İsrail askerleri onu hedefe koyup şehit ettiler. 19 yaşındaki delikanlı şehadet şerbetini içerek şehit oldu" ifadelerini kullandı.Program, okunan şiirler ile sona erdi.