07.02.2017 20:02:23

Sefa Sirmen tahliye edildi

Sefa Sirmen, İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

Sefa Sirmen partililere teşekkür ederek, "Bugün yeniden doğdum. Bana bu güzelliği yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrı kaldım, cezaevi hayatını yaşattılar bize. İzmit, Kocaeli bugün bizim yarattığımız projelerle hayat buluyor. Yuvacık Barajı 36 yıl devletin temel atıp bıraktığı projeydi. Biz 30 ayda tamamladık. Orada bizi cezaevine attıramadılar, doğalgaz projesinden cezalandırdılar. İzgaz iftar ettiğimiz ödül alan bir projeydi. Depremde hiç yara almadan sorunsuz bir biçimde devam etti. Kamu zararı var diye 7,5 aydır cezaevindeyim. Bana ceza veren hakim savcılar içerdeler, adalet yerini bulacak" dedi.

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