13.07.2017 15:48:53

Sedat Ağçay Ankaragücü'nde

Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, Ankaragücü'ne transfer oldu.

Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra transfere hız verdi. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz yıl Evkur Yeni Malatyaspor'da istikrarlı bir sezon geçiren takım kaptanı Sedat Ağçay'ı renklerine bağladı. Malatyaspor'un lig ikincisi olarak doğrudan Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 36 yaşındaki başarılı oyuncu, önceki gün Beştepe'de düzenlenen törenle kendisini başkentli yapan sözleşmeyi imzaladı.



Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile birlikte poz veren Sedat Ağçay, profesyonel kariyerinde 500. maça Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla çıkmıştı. Sarı-siyahlı takımın Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1'lik eşitliği sağlayan golü atan Sedat, sarı-siyahlı formayla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapmıştı. Lig ikinciliği kupasını Sedat'ın elinden alan Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e çıkınca Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda tecrübeli futbolcuyla el sıkışarak yolları ayırmıştı.