09.05.2017 14:16:07

SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başarı ile sonuçlandı

SEDAŞ'ın üniversite öğrencilerini inovatif projeler yapmaya teşvik eden ve gelenekselleşen Proje Fikri Yarışması'nın kazananları belli oldu. Ödül törenine SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven'in yanı sıra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır'ın katıldığı yarış

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SEDAŞ'ın üniversite öğrencilerini inovatif projeler yapmaya teşvik eden ve gelenekselleşen Proje Fikri Yarışması'nın kazananları belli oldu. Ödül törenine SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven'in yanı sıra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır'ın katıldığı yarışmanın birincisi Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 'GSM Tabanlı Trafo Koruması' isimli projesi ile fark oluşturan Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Hüsnü Kaya oldu.Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de toplam 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa enerji dağıtım hizmeti veren SEDAŞ'ın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği SEDAŞ Proje Fikri Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Öndeğerlendirmeyi geçerek finale kalan 13 proje, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Hüsnü Kaya birinci olurken, Düzce Üniversitesinden Melda Sinem Demirtaş ve Cem Yeşiltaş, birlikte hazırladıkları projeleri ile ikinci oldular. Abant İzzet Baysal Üniversitesinden, Özgür İşgüder ve Mehmet Cuma Bozoğlan üçüncü oldular. İlk üç dereceye giremeyen 10 projeye de mansiyon ödülleri verildi. Ayrıca SEDAŞ yönetimince, Üniversite Rektörlüklerine teşekkür için hazırlanan plaketlerin sunumu yapıldı.Birinci olan Hüsnü Kaya, ödülünü, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven'in elinden aldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da ikinci olan Melda Sinem Demirtaş ve Cem Yeşiltaş'a ödülünü takdim ederken, üçüncü olan Özgür İşgüder ve Mehmet Cuma Bozoğlan ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın'dan aldı."Toplum için yeni teknolojiler" teması ve "Projesi İyi Olan Kazansın" sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı projeyle ilgili şunları söyledi: "SEDAŞ olarak elektrik dağıtım şirketi olarak yatırımlarımız ve uygulamalarımız ile sektörde öncü bir şirketiz. Bu yarışmamız ile de toplum için yeni teknolojilere yönelik inovatif projeleri olan gençlerin önünü açmak ve onlara projelerini hayata geçirmek anlamında destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda da Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz".Yarışmaya 87 adet projenin başvurduğunu belirten Bekir Sami Güven, ön eleme sonucunda finale kalan 13 proje arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu sözlerine ekledi. Bu yarışmanın öğrencilerin ileriki hayatlarına da katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Bekir Sami Güven sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje ile gençlerin düşünmesini, hayal etmesini ve kreatif fikirlerini bizlerle paylaşmasını istedik. Gençlerin böyle bir bakış açısı geliştirmesi onların gelecekteki iş hayatlarında her zaman fark oluşturacaktır. SEDAŞ olarak da biz de buna destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gururla paylaşabilirim ki geçen yılki SEDAŞ Proje Fikri'nin birincisi Volkan Ulutaş, şu anda SEDAŞ ailesinin bir üyesi ve proje grubu ile birlikte çalışmalarını SEDAŞ'ta sürdürüyor. Bu yıl yarışmaya katılan tüm gençlerin ileride çok başarılı olacağına inanıyorum".SEDAŞ Proje Fikri Yarışması'nda birinci olan proje 5 bin TL ile ödüllendirilirken ikinci olan proje 3 bin TL ve üçüncü olan proje 2 bin TL ile ödüllendirildi. Mansiyon ödülü alan 10 proje için de biner TL, eğer grup olarak katılım söz konusu ise bin 500'er TL ödül verildi.