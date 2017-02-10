10.02.2017 18:56:15

Seçmen sorgulama hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sayfasında sunulan yurt içi ve yurt dışı seçmen sorgulama hizmeti, artık e-Devlet Kapısı'ndan da hizmet verecek

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sayfasında sunulan yurt içi ve yurt dışı seçmen sorgulama hizmeti, artık e-Devlet Kapısı'ndan da hizmet verecek.YSK'nın internet sayfasından (https://seçmen.ysk.gov.tr ) sunulan yurt içi ve yurt dışı seçmen sorgulama hizmeti, artık e-Devlet Kapısı'ndan da (https://www.turkiye.gov.tr) verilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu, Kurulun 5 Mayıs 2016 tarih ve 208 sayılı kararı ile secmen.ysk.gov.tr internet sayfasında yer alan yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere yönelik bilgilendirme hizmetlerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla da sunulmasına karar verildiğini bildirdi, Bu karar doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında 9 Haziran 2016 tarihinde bir protokol imzalanmıştı. 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise söz konusu hizmetler e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandı.Aktif kullanıcı sayısı her geçen gün artan e-Devlet Kapısı'nda vatandaş, tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duymadan erişebiliyor. Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, e-Devlet Kapısı üzerinden kendisinin ve kendisi ile aynı hanede bulunan seçmenlerin seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığına, kaydı bulunmayan, kaydında düzeltme yapmak veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen seçmenlerin başvuru adımları ile ilgili açıklamalara, askı döneminde aynı binada oturan seçmenlere, seçim dönemi içinde kendisinin ve aynı hanede oturan seçmenlerin oy kullanacağı sandık bilgilerine, seçmen bilgi kağıdına, seçim günü oy verme ile ilgili bilgilere, engelli olduğu halde seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan seçmenlerin başvuru için yapması gerekli iş adımlarına ulaşabilecek.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ise e-Devlet Kapısı üzerinden kendisinin yurt dışı seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığına, bağlı bulunduğu dış temsilcilik bilgisine, askı döneminde bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda yapması gereken iş adımları ile ilgili açıklamalara, seçim dönemi içinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgilere, yurt dışında oy verme tarih aralıklarına, seçim günü oy verme ile ilgili bilgilere ulaşabilecek.