18.02.2017 12:22:15

Seçmen listeleri askıya çıktı

Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı

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Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.YSK'nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı. Seçmen listelerinin 26 Şubat'a kadar askıda kalacağı belirtildi. Muhsin Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Aydın Yaşar ise konuya ilişkin seçmenleri uyardı.Yaşar, seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşları uyarmak için yazı hazırladıklarını belirterek, "Çok kısa bir süre askıda kalacağı için herkesin biraz dikkat etmesi, askıya çıkan listeleri kontrol etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran seçmenlerin kendilerini listede kontrol etmeleri çok önemli" açıklamasında bulundu.Okumak için il değiştiren öğrencilerin adres beyanlarını bildirmesi gerektiğini kaydeden Yaşar, yeni taşınanların, seçim döneminde il değiştirerek misafir gelenlerin dikkatli olması gerektiğini ve bu durumu bildirmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların adres değişikliğini bildirmesi için kısıtlı bir süre olduğuna değinen Yaşar, "Bildirmek zorundalar. 18'inde askıya çıkıyor. 26'sında askıdan iniyor. O süre içerisinde mutlaka kontrol etmeleri, adres beyanı için nüfus müdürlüklerine fatura ya da birinin yanında oturuyorlar ise kişi ile birlikte nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.Yaşar, 18-26 Şubat tarihleri arasında muhtarlıkların ve nüfus müdürlüklerinin cumartesi, pazar günleri tam mesai yapacaklarını belirtti.VATANDAŞ İSMİNİ LİSTEDE NASIL BULACAK?Seçmen isimlerinin önceden adrese göre geldiğini ancak şuanda soyada göre geldiğine işaret eden Yaşar, "Genelde kontrol ediyoruz. Vatandaşlar soyadlarına göre bulacaklar" ifadelerini kullandı.Yaşar, oy kullanacak seçmenlere ise şu uyarılarda bulundu:"Nüfus cüzdanlarından kimlik numarasının olması çok önemli. Soğuk damganın olması önemli. Herkes kimliklerini kontrol etmeli, yeni kimlik çıkma kargaşası içerisinde birçok komşumuz, kaybettiği kimliği bile çıkarmamakta. Nüfus cüzdanında soğuk mühür yoksa, ehliyetlerde kimlik numarası yoksa oy kullanmayacaklar."İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR LİSTEDEN İSİM KONTROLÜ YAPTIİstanbul'da da mahalle muhtarlıklarına gelen vatandaşlar, listelerden isimlerini kontrol etti. Listeden adını kontrol eden bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimi yapayım dedim. Kalabalık olur düşüncesiyle erken geldim. Kendimi ve eşimi listede buldum. Herkes vatandaşlık görevini yaparsa mutlu oluruz. Önemli olan vatandaşlık görevidir" dedi.Bir mahalle muhtarı ise, referandumun hayırlı olmasını dileyerek, "Herkesin katılımını bekliyoruz. İyi bir referandum olacak. Vatana millete hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.(Benan Özben - Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık / İHA)