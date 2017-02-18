18.02.2017 11:59:08

Seçmen listeleri askıya çıktı

Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

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Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.16 Nisan'da yapılacak referandum için seçim takvimi gereğince seçmen listeleri bugünden itibaren muhtarlıklarda askıya çıktı. 26 Şubat'a kadar askıda duracak olan listelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle muhtarlıklarına gelen vatandaşlar, listelerden isimlerini kontrol etti.Listeden adını kontrol eden bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimi yapayım dedim. Kalabalık olur düşüncesiyle erken geldim. Kendimi ve eşimi listede buldum. Herkes vatandaşlık görevini yaparsa mutlu oluruz. Önemli olan vatandaşlık görevidir" dedi.Bir mahalle muhtarı ise, referandumun hayırlı olmasını dileyerek, "Herkesin katılımını bekliyoruz. İyi bir referandum olacak. Vatana millete hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referanduma 2 aydan az bir süre kaldı.