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Seçim yasası için harekete geçildi
28.01.2017 04:14:09

Seçim yasası için harekete geçildi

AK Parti'nin 4 seçim yasasını 'tek çatı' altında toplamayı hedeflediği belirtildi...

Hürriyet'den Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti'nin, anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilme olasılığından yola çıkarak uyum yasalarının hazırlanması için harekete geçtiği ve yürürlükte olan 4 seçim yasasını 'tek çatı' altında toplamayı hedeflediği belirtildi.

Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğinin nisanda yapılması beklenen referandumda kabul edilmesi halinde, bir dizi çalışma gündemde. Anayasa paketinde de öngörüldüğü gibi uyum yasalarının 6 ay içinde hazırlanması gerekiyor.

AK Parti, paketin referandumda kabul edilme olasılığından yola çıkarak kolları sıvadı.

3 SEÇİM İÇİN 3 BÖLÜM

Yapılması gereken düzenlemelerin içerisinde en önemli olanının seçim yasaları, Siyasi Parti Yasası ve TBMM İçtüzüğü olduğu belirtildi. TBMM, olası bir içtüzük değişikliğiyle ilgili çalışma başlatırken diğer konularda AK Parti'nin kurmaylarının ön hazırlık yaptığı kaydedildi. 

Babacan'ın aktardığına göre, iktidar partisi halen yürürlükte bulunan 4 ayrı seçim yasasını tek çatı yasaya dönüştürmeyi planlıyor. Şu an mevzuatta, "Seçimlerin temel hükümleri, milletvekilliği seçim yasası, mahalli seçimler yasası ve Cumhurbaşkanlığı seçim yasası" olmak üzere 4 ayrı düzenleme bulunuyor. Bu yasaların hepsinin tek metne dönüştürülmesi, seçimlerle ilgili temel hükümlerin yazılmasının ardından 3 seçimin ana kurallarının 3 bölümde toplanması planlanıyor.

SEÇİM BARAJININ DÜŞÜRÜLMESİ

Çalışmada dikkat çeken bölümler ise seçim barajının düşürülmesi, milletvekili seçimlerinde dar bölge veya daraltılmış bölgeye geçilip geçilmemesi. 

AK Parti'nin seçim barajının 7'ye indirilmesine sıcak baktığını yazan Babacan, milletvekili seçimlerinde ise daraltılmış bölge uygulanmasına ilişkin görüşün ağırlık kazandığını söledi. Ancak kesin kararın düzenlemede AK Parti'ye destek veren MHP'ye göre şekilleneceği belirtildi.

MHP'nin baraja itiraz etmeyeceği ancak dar bölgeye karşı olduğu öne sürülüyor. Daraltılmış bölge uygulamasının da MHP'nin tercihleri dikkate alınarak, ‘daraltılmış bölgeye benzeyen' ara formülle değiştirilebileceği iddia ediliyor.

İKİ GÖREVE BİRDEN ADAYLIK

Önemli bir diğer konu ise başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı adayı olan kişinin aynı anda yapılacak seçimlerde milletvekiliğine adaylığını koyup koyamayacağı. Liderleri cumhurbaşkanı adayı olup kaybeden partilerin genel başkanları, milletvekili adayı olmazsa Meclis dışında kalacak. Referanduma sunulan anayasa paketi ve mevcut anayasa maddelerine göre, aynı anda her ikisine de aday olup, seçilmesi durumunda birinden istifa etmesini engelleyen bir hüküm bulunmuyor. Ancak hukuk kökenli siyasiler, yasaya açıklayıcı hükümlerin konulması gerektiğini düşünüyor. Bunun yolunun da seçim yasası veya YSK kararı olduğu belirtiliyor. İktidar kurmayları, buna ilişkin düzenlemenin seçim yasasına konulmayıp, YSK kararıyla da hayata geçirilebileceğini savunuyor.



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Seçim yasası için harekete geçildi
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