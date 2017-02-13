13.02.2017 23:57:31

Şebeke flaş bellekle çökertildi

Sakarya'da bir dolandırıcılık şebekesinin flaş bellekle çökertildiği belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolda yürürken flaş bellek bulan bir vatandaş, belleği İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polis incelediği bellekte, Türkiye genelinden yaklaşık 50 bin kişinin kimlik ve banka bilgileri olduğunu tespit etti.

Bellekteki bilgiler kullanılarak vatandaşların telefonda dolandırıldığını değerlendiren polis, ilçede birçok noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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