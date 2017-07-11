11.07.2017 15:22:08

SDG, Rakka'da ilerliyor

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı milis grubu, IŞİD'in Rakka kenti yakınlarında, örgütün büyük bir üssünün bulunduğu kasabayı ele geçirdi.

ABD'nin desteklediği SDG, IŞİD'i Rakka'dan çıkarmaya çalışıyor. SDG'nin basın yetkilisi Mustafa Bali, milislerin Rakka'ya 15 kilometre mesafede Fırat nehri kıyısında bulunan el Ukeirshi kasabasına hâkim olduklarını söyledi.

SDG, ABD'nin önderlik ettiği IŞİD karşıtı koalisyonun hava ve özel kuvvetlerinin desteğiyle geçen ay Rakka'yı ele geçirmek için askeri operasyon başlatmıştı.

YPG'nin öncülük ettiği askeri operasyonda geçen hafta itibariyle Rakka'nın tarihi kent merkezinde şiddetli çatışmalar başladı.