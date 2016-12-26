26.12.2016 06:01:04

Schulz: Türkiye reform yapmazsa vize serbestisi yok

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, vize serbestisi konusunda Türkiye yönelik şartlarını açıkladı...

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, kısa bir süre zarfında Türk vatandaşlarına AB'ye vizesiz seyahat uygulaması getirilmesine karşı çıktı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Schulz, Funke yayın grubuna verdiği demecinde, Türkiye'nin halihazırda vizesiz AB seyahatleri için öngörülen terörle mücadele yasalarındaki gerekli düzenlemeleri yapmadığını belirtti.

Schulz, "Türkiye terörle mücadele yasalarında reform yapmadığı müddetçe AB'ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek" diyerek "bu yüzden AB Komisyonu'nun vize serbestisi başvurusunu ilgili parlamento komisyonlarına iletmedim, halen masamda duruyor" dedi.

Tük hükümetinin temmuz ayındaki darbe girişiminden sonra attığı adımların pek çok soruyu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Schulz buna basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamaları göstererek bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

'YENİ FASILLAR AÇILMALI'

İdam cezası tartışmalarına da değinen Schulz, "Türkiye'ye idam cezasının getirilmesi halinde AB üyelik müzakerelerinin kendiliğinden sona ereceğini" söyledi.

Öte yandan Türkiye ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğinin altını çizen Schulz, "Ben bu yüzden ifade özgürlüğü ve temel haklarla ilgili fasılların müzakereye açılmasına karşı değilim" dedi.

Schulz ayrıca Kıbrıs'ta çözüme yönelik bir sonuca çok az kaldığını belirterek, "Bu da bölgede uzun süreli anlaşmazlıkların giderilebileceğine dair bir umut olacaktır, bu durum aynı zamanda Türkiye'ye de bağlı” diye konuştu.

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