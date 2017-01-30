30.01.2017 22:08:33

Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor

Almanya'da SPD'nin başbakan adayı Schulz, Türkiye - AB müzakelerinin askıya alınması talebine kuşkuyla baktığını söyledi.

Almanya'da eylül ayında yapılacak seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olan Martin Schulz Pazartesi günü Berlin'de bir basın toplantısı düzenlendi. Schulz basın toplantısında "Gelecekteki Türkiye politikanız nasıl olacak? Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakereler devam etmeli mi sizce?” şeklinde bir soru yöneltildi.

Schulz, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin sadece AB üyelerinin oybirliğiyle alacağı bir karar ile durdurulabileceğini vurguladı.

"Türkiye ile ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, insan hakları, hukukun bağımsızlığı ve hukuk devletine ilişkin başlıklarda müzakerelerin yürütülmesini çok isterdim” diyen Schulz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim Türkiye ile tam da bu konularda konuşmamızı sağlardı, böylelikle Türkiye'nin iç politikasına ilişkin gelişmelerin AB üyelik müzakerelerindeki kriterler ile bağdaşmasının çok zor olduğu açık bir şekilde ortaya konurdu.”

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile daha önce yaptığı görüşmelerde de, "Türkiye'nin iç politikasına ilişkin gelişmelerin kaygı verici” olduğuna inandığını, buna rağmen Türkiye'yi "önemli bir ortak” olarak gördüğünü saklamadığını söyledi.

Martin Schulz, Sosyal Demokrat Partisi Yönetim Kurulu tarafından Pazar günü oybirliğiyle başbakan adayı olarak seçildi. Schulz, partinin genel başkanlık görevini de devralacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder