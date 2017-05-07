07.05.2017 19:36:26

Schleswig-Holstein seçimlerinden koalisyon çıktı

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti'nde bugün yapılan eyalet seçimlerinin galibi, yüzde 33.8 oy alarak Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oldu.

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Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti'nde bugün yapılan eyalet seçimlerinin galibi, yüzde 33.8 oy alarak Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oldu.Sosyal Demokrat Parti bir önceki seçine göre oylarını yüzde 30.4 oranından yüzde 26.7'ye gerileyerek ikinci parti oldu. Cem Özdemir'in partisi Yeşiller ise bir önceki seçime göre yüzde 0.7 oranında düşüşle 12,7 oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken, Liberal Parti FDP ise 10.7 oranı ile dördüncü parti oldu. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi AfD ise 5,5 oranında oy olarak Schleswig-Holstein eyalet meclisine girmeyi başardı.Schleswig-Holstein seçimleri 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak federal meclis seçimlerine önemli bir sınav oluşturdu. Schleswig-Holstein eyalet meclisinde 69 sandalye bulunuyor. Hiç bir parti tek başına 35 sandalyeye sahip olamadığı için Schleswig-Holstein eyaleti koalisyonla yönetilecek. Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yaklaşık 2 milyon 300 bin seçmenin yüzde 79'u sandığa giderek tercihlerini kullandı. Eyalette bu seçimlerde ilk kez 16 yaşındakilere de seçme hakkı kullanıldı.2012 yılında yapılan seçimlerde CDU oyların yüzde 30,8'ini, SPD ise yüzde 30,4'ünü almıştı. Yeşillerin oy oranı yüzde 13,2, FDP ve Korsanların oyları ise yüzde 8,2 olmuştu. Korsanların bu seçimlerde meclise girme şansı bulunmuyor. SSW ise oyların yüzde 4,6'sını almıştı. Danimarkalı azınlık grubun kurduğu parti SSW, yüzde 5 seçim barajından muaf tutuluyor.