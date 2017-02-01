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Sazlı sözlü zirai don nöbeti
01.02.2017 11:00:41

Sazlı sözlü zirai don nöbeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyarılarıyla çiftçiler domates seralarında sabaha kadar zirai don nöbeti tuttu

Mersin'in Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyarılarıyla çiftçiler domates seralarında sabaha kadar zirai don nöbeti tuttu. Bir güzel sanatlar lise öğrencisi sera içindeki sobaları sabaha kadar yakarak ürünlerini korumaya çalışan çiftçileri yalnız bırakmayarak bağlama çaldı.

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi 2. sınıf öğrencisi Osman Uygun, ilçenin eski sahil beldesi Kumkuyu'da ailesini ve komşularını zirai don nöbetinde sazı ve sözüyle yalnız bırakmadı. Liseli Osman Uygun, seslendirdiği parçalarla zirai don nöbetindeki çiftçilere moral verdi. Uygun, "Burada imece usulü zirai don nöbeti tutuyoruz. Ben de komşularımıza ve babama destek olmak için buradayım. Onları eğlendiriyorum. Güzel sanatlar lisesi öğrencisiyim. Hem bağlama çalıyor, hem de eğlenerek nöbet tutuyoruz. Bu nöbet sabaha kadar sürecek. Benim görevim de onları uyutmamak. Bugün ben de üstüme düşeni yapıyorum" dedi.

Rasim Uygun da aralık ayından bu yana don nöbeti tuttuklarını belirterek, "Her gecemiz böyle. Uyumamak için oğlumuz Osman'ı getirdik. Kendisi güzel sanatlar öğrencisi. Bağlama çalıyor, eğleniyoruz, sabahlara kadar böyleyiz. Hava şartları böyle olursa, bir ay daha sürecek gibi" diye konuştu.

Üreticilerden İsmet Ateş de, "Yukarıdaki seramızı don vurdu. Orayı kaybettik, burayı kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor, devam da edecek kısmetse. Uğraşıyoruz, çaba harcıyoruz. Meteoroloji uyarı vermişti. Biz de sobalarımızı yaktık. Uyarıya göre birkaç gün devam edecek" dedi.

Ali Hicret Özmen de 24 saattir ayakta olduğunu belirterek, "Meteoroloji uyardı biz de nöbet bekliyoruz. Halimiz ne olacak bilmiyorum" dedi.

Örtü altı üreticileri yetişmiş domatesler ve fidelerini zirai dondan korumak için seralarda sabaha kadar nöbet tuttu.

(Oktay İnce/İHA)

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