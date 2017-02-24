25.02.2017 09:06:20

Sazlı sözlü tıraş

Adana'da 17 yıldır berberlik yapan Ercan Yıkıcı, saz çalıp şarkılar söyleyerek müşterilerine keyifli bir tıraş ve cilt bakımı hizmeti sunuyor.

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Adana'da 17 yıldır berberlik yapan Ercan Yıkıcı, saz çalıp şarkılar söyleyerek müşterilerine keyifli bir tıraş ve cilt bakımı hizmeti sunuyor.Henüz 12 yaşındayken çırak olarak berberlik mesleğine başlayan Ercan Yıkıcı (29), 7 yıl önce tanıştığı müzik deneyimini mesleğiyle birleştirdi. Yüreğir ilçesindeki Sepici Mahallesi'nde berber salonu işleten ve beraberindeki 3 çalışanına ustalık yapan Yıkıcı'nın salonundaki makas seslerini saz ve şarkı nağmeleri bastırıyor.Müşterilerinin tıraş sırasında müzik dinletisine ilk başta alışamadığını ancak ilgi görmesi nedeniyle daha sonra devam ettiğini belirten Ercan Yıkıcı, "Sadece saz dinleyip tıraş olmak için uzaklardan gelen müşterilerim var. Müzikle ilgili ileride daha iyi işler yapma planım var. Yıllar önce bir arkadaşım bana sazı sevdirmişti, şarkı söylemeyi sevdirmişti. Müziğin ne kadar keyifli olduğunu öğrenmiştim. Müşterilerimi ekstra mutlu etmek için bu yola başvurdum" diye konuştu.Sazın yanı sıra flüt ve gitar da çaldığını aktaran Yıkıcı, öğle saatlerinde salonundaki tüm koltukların dolduğunu söyledi. Müşterilerinden istek parçalar da aldığını anlatan Yıkıcı, "Eşleriyle gelenler de oluyor. Üniversiteden hocalarımız da geliyor. Kimseyi kırmıyoruz. Boş olduğumuz zamanlarda sazı elimize alıp maske yapıyoruz, tıraş ediyoruz, mini bir konser vererek onlara güzel anlar yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı."Türküler sayesinde sıkılmıyorum"Yıkıcı'nın müşterilerinden Enes Özerli ise tıraş olurken türkü dinlediği için sıkılmadığını ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ifade ederek, "Bir yandan da eğlence katıyor. Uygulama çok güzel. İnsan dinlerken huzura varıyor, içi ferahlıyor, motive oluyor" şeklinde konuştu.