28.02.2017 13:15:22

Sayaç okuma personelleriyle toplantı yapıldı

Bitlis Belediyesinde Su İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve yapan personellerle toplantı düzenlendi.

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Bitlis Belediyesinde Su İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve yapan personellerle toplantı düzenlendi.Bitlis Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Su İşleri Müdürü Memet Çiçek, müdür yardımcısı, şefi ve personeller katıldı. Su İşleri Müdürü Mehmet Çiçek, endeks personellerinin sorunlarını dinlemek ve eksik gördüğü uygulamaları yerine getirilmesi için yaptığı toplantının verimli geçtiğini belirti. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte yoğun su tüketiminin ve kaçak su kullanımı olan abonelerin tespiti ve caydırıcı önlemlerin alınması için gerekli cezai işlem uygulanacağını belirten Su İşleri Müdürü Mehmet Çiçek, kaçak su kullanımı sonucu su kesintilerinin yaşanmaması için 2017 yılında farklı uygulamalar yapacağını belirtti. Denetimlerin sıklaştırılacağını kaydeden Çiçek, ayrıca vatandaşların endeks personellerinin tanınması için belediye armalı yelek yaptırdıklarını dile getirerek, vatandaşlarında sayaç okuma personellerine kolaylık sağlamalarını istedi.