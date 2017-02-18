Şavşat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Artvin'in Şavşat İlçesi'nde 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği referandumu nedeniyle, Seçim Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Artvin'in Şavşat İlçesi'nde 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği referandumu nedeniyle, Seçim Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Şavşat Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Ünsay, İlçe Emniyet Amiri İsmail Katı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Murat Kaya, İlçe Nüfus Müdürü Nuran Subaşı, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.