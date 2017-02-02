02.02.2017 22:21:16
Savcı Gürel serbest bırakıldı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Alper Zeki Gürel, nöbetçi mahkemece adli kont
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Alper Zeki Gürel, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla dün görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Alper Zeki Gürel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Yasin Erdem /İHA)
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