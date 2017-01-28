29.01.2017 10:48:18

Savaşta elini kaybeden küçük Hüseyin mendil satıyor

Suriye'de süren iç savaş sırasında atılan bir bombadan dolayı elini kaybeden 5 yaşındaki Hanbel Hüseyin, Adana'da mendil satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Suriye'de süren iç savaş sırasında atılan bir bombadan dolayı elini kaybeden 5 yaşındaki Hanbel Hüseyin, Adana'da mendil satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkelerinden göç etti. Bu savaş ve göçten en fazla etkilenenler ise çocuklar oldu. İç savaş sırasında Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin attığı varil bombalarından yaralanan ve ailesiyle birlikte Suriye'den kaçarak Adana'ya gelen 5 yaşındaki Hanbel Hüseyin de bunlardan biri. Anne, baba ve kardeşleriyle birlikte savaştan kaçıp canlarını kurtarmışlar ancak atılan bombadan dolayı sağ elini bilekten kaybetmiş Hüseyin. Küçük çocuk, burada okula gitmesi gerekirken trafik ışıklarında mendil satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Araçlar kırmızı ışıkta durduğunda yaklaşan Hüseyin, zayıf Türkçesiyle uzattığı mendil için 1 lira istiyor.