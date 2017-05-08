09.05.2017 09:58:37

Savaşa karşı kabere

Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro ekibi 'Savaşa karşı kabare' adlı müzikli tiyatro oyunuyla ilk kez seyircilerinin karşısına çıktı. 8 aylık çalışmalarının sonucunda sahne alan genç tiyatrocular performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

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Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro ekibi "Savaşa karşı kabare" adlı müzikli tiyatro oyunuyla ilk kez seyircilerinin karşısına çıktı. 8 aylık çalışmalarının sonucunda sahne alan genç tiyatrocular performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.Çalışmalarına ekim ayında başlayan Bayraklı Belediyesi tiyatro ekibi "Savaşa karşı kabere" adlı oyunla ilk kez seyirci karşısına çıktı. Yaklaşık 8 ay önce bir araya gelen genç yetenekler tiyatro aşkıyla gece-gündüz demeden çalıştı. Tiyatro gönüllüleri emeklerinin karşılığını gösterdikleri yüksek performansla aldı. Osmangazi konferans salonu tıklım tıklım dolarken, oyun sonunda tiyatrocuların gösterisi ayakta alkışlandı. Savaşa karşı kabere isimli tiyatro her hafta cumartesi saat 20.00'da aynı sahnede ücretsiz olarak sahnelenecek.Kerem Yalçın'ın yönetmenliğini yaptığı müzikli tiyatro oyunu; Bertolt Brecht, Wolfgang Borchert, Karl Valentin, Nazım Hikmet, Turgut Özakman ve Orhan Veli Kanık gibi önemli yazarların metin ve şiirlerinden tiyatroya uyarlandı. Yardımcı yönetmenliğini, koreograf ve dansları da Aslı Yalçın'ın yaptığı oyunda Aslı Kökpınar, Ayşe Gencer Ergun, Berkan Kısabacak, Emine Gül Sülüner, Eylül Yücel, Fethiye Feyza Sönmez, Hilal Vitaş, Kurtuluş Akın, Mert Bulut, Oğuz Sabancı, Oğuzhan Danyıldız, Öykü Arslan, Özgün Özen, Özlem Vatan Ergun, Selin Dincer, Serhat Duman, Şule İneç, Tuğba Turhan, Yasin Sağkal ve Yiğithan Çoğan rol aldı.