22.02.2017 08:30:12

Savaş; 'Vatandaşımın sağduyusuna güveniyorum'

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler ilçesine bağlı Umurlu mahalle teşkilatını ziyaretinde referandum çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler ilçesine bağlı Umurlu mahalle teşkilatını ziyaretinde referandum çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Aydın AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu ve 16 Nisan akşamı vesayetçi zihniyete son vereceklerini ifade etti. Savaş; "Çift başlı yönetimi, tek başlı bir şekilde yapacağız. İstikrarlı bir şekilde, güçlü bir yönetimle, büyük ve güçlü Türkiye yoluna devam edecek. Bu 15 yıldan bu yana elde ettiğimiz kazanımların muhafaza edilmesi ve daha güzel kazanımların ilave edilmesi için hem ekonomik, hemde siyasi istikrara ihtiyaç var. Mevcut yapı her an krizlere açık bir yapı. Bunu 7 Haziran'da hep beraber yaşadık. Birinci parti olduk ama hükümeti kuracak çoğunluk yoktu. 01 Kasım'da tekrar bir seçim oldu, 317 milletvekili ile hükümeti kurabildik. Eğer parçalı bir hükümet olmuş olsaydı, 15 Temmuz'u o hükümet yaşasaydı ne olurdu? İstikrar için, ülkenin bekası, gelecek nesiller için bu çok önemli. 16 Nisan'da bir partiye oy vermeyeceğiz, bir adayı seçmeyeceğiz, bu genel seçim değil, bu ülkenin bekasıyla ilgili tercihte bulunacağız. 16 Nisan akşamı çok güzel bir sonuç çıkacak, buna tüm kalbimle inanıyorum. Aydın'da çıkacak sonucu tüm Türkiye konuşacak. Aydın, bu sefer şaşırtacak, çünkü ben vatandaşımın sağduyusuna, tercihine güveniyorum" dedi.