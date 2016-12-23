23.12.2016 15:32:57

SAÜ'lü öğrenciler arıtma tesislerini gezdi

SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri SASKİ'nin inşa ettiği Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ettiler.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri SASKİ'nin inşa ettiği Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ettiler.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından inşa edilen tesisler Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisini gezen öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri yerinde görme şansı buldu. Suyun musluklara gelene kadar nasıl bir aşamadan geçtiğini ve kalite değerlerini inceleme imkânı bulan öğrenciler tesislerin geleceğe dönük planlarla inşa edildiğine dikkat çektiler.Tesislerin uzun vadeli planlarla inşa edilmesinin takdire şayan olduğunu belirten Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi İnci Çelik, "Gezip görme şansı bulduğumuz Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi arıtma konusunda oldukça başarılı bir tesis. İçmesuyu arıtma tanklarında kullanılan dezenfeksiyon sistemi de çok yüksek teknoloji ürünü. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin özellikle gelecek nüfus artışlarını dikkate alarak inşa edilmiş olması gerçekten takdire şayan bir durum. Tesis gezisinde bize verilen bilgilerin ise 'Çevre Mühendisliğine Giriş' dersinde işimize çok yarayacağını düşünüyorum. Bize tesislerde ağırlayan SASKİ'ye çok teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.Tesislerin uzaktan kontrol sistemiyle tam otomatik bir şekilde çalıştığının altını çizen Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Başargan, "Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi yüksek teknolojiyle donatılmış tam otomatik bir tesis. Bu nedenle hem hata oranı çok düşük hem de çok fazla insana ihtiyaç duyulmuyor. Bu sayede tesisin işleyişindeki hata oranı çok düşük seviyelerde. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi ise yüksek kapasitesi nedeniyle Sakarya'nın atıksularını çok rahat bir şekilde arıtabiliyor. Aynı zamanda bu tesis de Hızırilyas gibi yüksek teknoloji ile donatılmış. Gelecek nüfus artışlarına karşı da hazırlıklı" dedi.