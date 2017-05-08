09.05.2017 11:35:05

SAÜ'de Uşşak Faslı Konseri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Fasıl Topluluğu tarafından Uşşak Faslı Konseri düzenlendi.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Fasıl Topluluğu tarafından Uşşak Faslı Konseri düzenlendi.Doç. Dr. Ferdi Koç'un sanat yönetmenliğini yaptığı konser, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Udda Doç. Dr. Ferdi Koç, dairede Yrd. Doç. Dr. Cemal Karabaşoğlu, kanunda Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş, kemanda Hasan Çizmecioğlu ve Kaan Koray Kaya, neyde Barış Can Çanak, darbukada Serhat Başar'ın yer aldığı konserde, hanende olarak Araştırma Görevlisi Tahir Çağman, Ahmet Gencer, Enis Çağatay Özgüner, Melis Şentürkler, Pelin Taşkın, Semen Karlıklı fasıl yaptılar. Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş'ın kanun ile ara taksimiyle başlayan ve 15 eserin icra edildiği konser, izleyiciler tarafından tam not aldı. Konserin sonunda sanatçı Vecahat Koç, oğlu Doç. Dr. Ferdi Koç'a çiçek takdim etti.