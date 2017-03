01.03.2017 13:25:14

SAÜ'de 'Deneyim Paylaşım Konferansı' gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Adapazarı Gaz Dağıtım A. Ş. (AGDAŞ) tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen 'Deneyim Paylaşım Konferansı', Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, KALDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, AGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Yaşar Uzun, KALDER Genel Sekreteri Semih Ersoy, SAÜ'lü akademisyenler, KALDER ve AGDAŞ personeli katıldı. SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile başlayan programın açılış konuşması Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından gerçekleştirildi. Elmas konuşmasında, SAÜ'nün Türkiye'de kalite konusunda en yoğun çalışma yapan kurumlardan biri olduğunu belirterek, günümüzde gelinen noktada kurumların yönetiminde, kalite ve akreditasyon süreçlerinde mutlaka dijital dünyadan yararlanılması gerektiğini söyledi. Bu konuda üniversite olarak evrensel bir kalite modeli oluşturduklarını aktaran Prof. Dr. Elmas, "Akıllı üniversite modeli ile her şeyi otomatik hale getirdik. Herhangi bir kurumsal değerlendirme veya kalite kuruluşuna başvurduğumuzda, gerekli olan tüm bilgiyi anında alabiliyoruz. Bu sayede hemen her yıl uluslararası kuruluşlardan birçok ödül aldık. Dünyanın neresinde hangi kurumsal kalite ödülü varsa kurduğumuz bu sistem sayesinde alabiliriz" ifadelerini kullandı.Ülkemizin şeffaf ve liderliğin ön planda olduğu çağdaş bir yapıya ihtiyacı varProf. Dr. Rektör Elmas, "Sakarya Üniversitesi olarak, stratejilerimizi yürüten bir sistem var. Başta merkezde rektör, rektör yardımcıları, daire başkanları ve üniversite içi eğitim öğretim gibi koordinatörlüklerden oluşuyor. Bizim tüm birimlerimiz hedeflerimizi uyguluyor, biz de bunları denetliyoruz. Ayrıca, bizi denetleyen birçok kuruluş var. Tüm bu yaptığımız işleri YÖK, iç ve dış paydaşlar, kalite kuruluşları gibi birçok kuruluş bizi denetliyor. Bu evrensel çağdaş bir yönetim biçimi" diye konuştu. Lider yönetiminde kurulan sistemin Türkiye'de de uygulanabilecek en uygun sistemin olduğunu belirten Rektör Elmas, "Merkezinde liderlik olan bu modelin etrafında, bir zincirin halkaları gibi birbiriyle uyum içinde çalışan mekanizmalar yer alabilir. Alınan kararları ve uygulamaları izleyecek, uygulamaların hedeflerle uyumunu gözetecek, süreçleri şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından denetleyecek mekanizmalar, bu modeli tamamlayan en önemli halkalardır. Bu yönetim modeli işletmeler için kamu kurumları için belediyeler hatta ülke yönetimi için uygulanabilir. Şu anda gündemimizde olan ülkemizdeki sistem değişikliği de bu tür sonuçları getirmesi halinde ülkemiz daha dinamik, hedef ve sonuç odaklı, pratik, bürokrasiden arınmış, şeffaf ve liderliğin ön planda olduğu çağdaş bir yapıya kavuşabilir. Bu şekilde mevcut sistemin karmaşasından yararlanarak işleri yavaştan alan, performansı düşük veya etik olmayan işler yapan pek çok kişinin ya da kurumun saltanatı sona erecektir" dedi.Paylaşmak mükemmellik yolculuğunda sihirli bir kelimedirSakarya Üniversitesinin ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini sunan KALDER Genel Sekreteri Semih Ersoy , "Sakarya Üniversitesi'ne, katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. KALDER olarak birçok kurum ve kuruluşlarla birlikte kalite konusunda beraber çalıştık. Hedefimiz mükemmellik yolundaki kuruluşlarımızı desteklemek. Paylaşmak mükemmellik yolculuğunda sihirli bir kelimedir" diye konuştu. AGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Yaşar Uzun da, "Başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere KALDER'e teşekkür ediyorum. Zaman ve kaynağı yönetmek süreçlerde çok önemlidir. Tüm bunlara ulaşmak için yöntem belirlemek ve çok çalışmak çok önemlidir. Mükemmeliyet ödülleri bizim için çok önemliydi. Yatırımlarımızla birlikte büyüyen faaliyetlerimiz, abonelerimiz ve artan çalışan sayımız bizim sadece bir yatırım şirketi olmadığımızı gösterdi. Kurum içi faaliyetlerimiz daha mükemmel ve denetlenebilir bir hale getirdik. Her zaman en iyiyi öğrenmeye çalıştık. Sakarya Üniversitesiyle birlikte bu yolda beraber çalıştık. Bu sürecin en önemli parçası kolektif çalışmadır. Bu nedenle bu süreçte yanımızda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize desteğini esirgemeyen Sakarya Üniversitesine ve akademisyenlerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. Konferans, 'EFQM Mükemmellik Modeli Çalışmaları Sonrası Kazanımlar' ve 'Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Örnek Uygulamalar' başlıklı iki oturumla devam etti.