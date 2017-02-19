19.02.2017 13:14:25

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurasında yaptığı 'İstihdam Seferberliği' çağrısının ardından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay ve Bakanlık yetkilileri ile Sakarya'nın iş dünyası temsilcilerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurasında yaptığı "İstihdam Seferberliği" çağrısının ardından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay ve Bakanlık yetkilileri ile Sakarya'nın iş dünyası temsilcilerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, Sanayi Daire Başkanı Bilge Aydın, İş Kur İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Akyazı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hak -İŞ Sakarya Temsilcisi Mesut Gökdemir, Türk-İŞ Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, TÜMSİAD Şube Başkanı Ahmet Ölmez ve daire müdürleri iştirak etti.Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul istihdamın artırılmasına yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlattı. İstihdam konusunun üzerinde duracaklarının altını çizen Kösemusul, "Bu bir görevdir. Zor bir süreçten geçen ülkemizde Türk iş dünyası olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Bir ülkede istikrarın yolunun ekonomiden geçtiğinin bilincinde olan işveren dünyası olarak ülkenin kalkınmasının ve tam bağımsızlığının üretimden geçtiğini biliyoruz. Ülke olarak yaşadığımız bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. İnşallah 2017'nin ikinci yarısı ekonomide Türkiye'nin atağa geçtiği dönem olacak" diye konuştu.Sakarya'nın hızlı gelişimine dikkat çeken Kösemusul, "Sakaryamıza yapılan yatırımlar ve çalışmalarımız gösteriyor ki; önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 72 bin istihdamı ile katma değeri yüksek ürünler üreten sanayisi ile kaliteli kent profiliyle lider bir Sakarya inşa ediyoruz. İlimizde Türkiye ölçeğinde güçlü firmalarımız var, nitelikli istihdam konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İş dünyamızın artı bir istihdam seferberliği konusunda Sakarya iş dünyamızın, bütün kurumlarımızın el birliği ile hareket ederek bu süreçte iddialı iller arasında yer alacağımıza inanıyorum" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Kösemusul'a teşekkür ederken Bakanlık olarak bu çalışmada ciddi bir program yapacaklarını ifade etti. İşsizliği ülke genelinde yüzde 9'lara indirmenin zor olmadığını aktaran Alpay, bu süreçte iş dünyasına önemli görevler düştüğünü hatırlattı. Alpay, "Sn. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Bakanımızın seferberlikte önemli iradesi bulunuyor. İş dünyamızla birlikte istihdam konusunda ciddi mesafe kat edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.Toplantıda sektör temsilcileri, firma yetkilileri ile bir araya gelerek istihdam seferberliği konusunda detayları görüşme kararı alındı.